Coronavirus: 14-jährige Schülerin macht wichtige Entdeckung



Die 14-jährige Anika Chebrolu ist nicht nur eine talentierte Schülerin, sondern hat jetzt auch die Forschung rund um das Coronavirus erstaunt. Denn sie entdeckte ein Molekül, das sehr wichtig sein könnte.

Für seine Vermehrung innerhalb des Menschen muss sich das Coronavirus Zugang zu den Zellen seines Wirts verschaffen. Dazu nutzt es das sogenannte Spike-Protein. Kein Wunder, dass Wissenschaftler gerade diesen Mechanismus erforschen, um die Epidemie aufzuhalten.

Eine wichtige Entdeckung hat nun eine 14-Jährige namens Anika Chebrolu aus Frisco in Texas gemacht. Dies berichtet « CNN ». Denn ein von Chebrolu, unter Hilfe ihres Mentors, entdecktes Molekül könnte das Coronavirus am Eindringen in menschliche Zellen hindern und so die Verbreitung stoppen.

Anerkennung hat Chebrolu bereits erhalten, denn sie hat in dieser Woche den Wettbewerb «3M Young Scientist Challenge» gewonnen, verbunden mit einem Preisgeld von 25'000 Dollar. Die junge Forscherin, so berichtet CNN, wäre froh, wenn die Pandemie bald vorbei wäre und alle wieder zu ihrem normalen Leben zurückkehren könnten.

