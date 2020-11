«Trotz Beziehung sehne ich mich nach Casual Sex...»

Liebe Emma



Ich bin männlich, Mitte 20 und habe noch das ganze Leben vor mir.



Seit längerem habe ich eine Freundin. Sie ist die Beste! Wir lieben uns, reden über alles und der Sex ist der absolute Wahnsinn. Ich habe vorher schon einige Beziehungen geführt und damals geglaubt, ich sei verliebt. Doch das, was ich jetzt erlebe, ist mindblowing! Ich will unbedingt mit ihr zusammen bleiben.



Nun mein Clinch: Ich hatte bis jetzt keine (unkomplizierte) sexuelle Erfahrungen mit anderen Frauen. Ich konnte in wenigen Beziehungen meine Erfahrungen sammeln, jedoch blieb Casual Sex aus. Je länger merke ich, wie diese Erfahrungen mich interessieren würde.



Mir ist wichtig: Dafür will ich sicher nicht meine Freundin verlassen! Eine «offene Beziehungen» kommt aber für sie (momentan) nicht in Frage. Ich habe das Gespräch gesucht und das akzeptiere ich selbstverständlich auch so.



Der Gedanke, «für immer» auf sexuelle Erfahrungen mit anderen Menschen verzichten zu müssen, fürchtet mich aber irgendwie.



Daher: Wie kann ich mit meinem fear of missing out umgehen? Ist das frech, was ich denke/fühle?



Danke für deine Meinung.



Liebe Grüsse,

Stefan

