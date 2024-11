Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Das Ar******* hat seine Affäre geschwängert!»

Frage von Nina_ju:

Liebe Leute, oh Mann oh Mann

Wieso schreibe ich das überhaupt hier rein? Ich weiss es selbst nicht, irgendwohin muss ich es gerade schreiben und ich kann mit niemandem darüber reden, weil ich mich so dafür schäme, was mir passiert ist. Mein Mann hat mich nicht nur zwei Jahre lang betrogen, nein, er hat es jetzt auch geschafft, seine Affäre zu schwängern, nachdem er mir hoch und heilig versprochen hat, dass das nur ein einmaliger Ausrutscher war und er sie nie wieder trifft.

Ich bin so dumm und naiv, dass ich das auch noch geglaubt habe.

Als er mir das nach mehrmaligem Nachhaken, was überhaupt los ist (er hat sich mega weird verhalten) gestanden hat, ist meine Welt zusammengebrochen.

Ich weiss nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich liebe ihn immer noch, aber der Vertrauensbruch ist enorm und die Vorstellung, dass er ein Kind mit einer anderen Frau hat, macht mich fertig.

Wir haben selbst eine Familie geplant, aber jetzt bekommt er ein Kind mit seiner Affäre. Sie will es behalten. Ihr mache ich auch gar keinen Vorwurf. Er ist fremdgegangen, was weiss ich, was er ihr alles für Lügen aufgetischt hat, damit sie sich so lange auf ihn einlässt.

Was soll ich nur machen ... Ich kann nicht einfach Schluss machen, ich bin mit ihm zusammen, seit wir 18 sind, ich hatte nie einen anderen Mann an meiner Seite und jetzt passiert mir so was. Ich bin bald 30 und wollte mit ihm meine Zukunft aufbauen. Andererseits hat das Ar******* seine Affäre geschwängert! Ich fass es immer noch nicht. Eigentlich weiss ich sehr genau, was ich tun muss, aber ich habe so Angst vor dieser Entscheidung und dieser Veränderung ... Kann man das noch kitten? Ich muss gehen, oder? Ist bei jemandem eine ähnliche Story gut ausgegangen?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

