Ihre Welt sind die (Schweizer) Berge. Bild: keystone

SRF sucht neues Heidi und neuen Peter

Im Frühling 2026 starten die Dreharbeiten zur neuen «Heidi»-Serie. Dafür sucht das SRF nun Jugendliche.

Mehr «Schweiz»

Anfang dieses Jahres gab das SRF bekannt, dass eine neue Version von «Heidi» geplant ist. Dieses Mal jedoch nicht als Film, sondern in Form einer Serie, welche in Zusammenarbeit mit RTL produziert wird. Der Fokus soll darauf liegen, wie Heidi sich in den Schweizer Alpen zu «einer jungen Frau entwickelt».

Nun hat der Castingaufruf gestartet. Über ein Online-Formular können sich Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren für die Hauptrollen der Heidi und des Peters bewerben. Anmeldeschluss ist der 11. Juli 2025.

«Interesse ist gross»

Wer sich bewirbt, muss einen Schweizer Pass haben oder in der Schweiz wohnen, heisst es auf der Website. Dazu sollen die Jugendlichen Interesse am Schauspiel mitbringen. Auch erste Erfahrungen sind von Vorteil.

«Sie müssen nichts mehr mitbringen als Lust darauf, diese beiden legendären Figuren neu zum Leben zu erwecken», meint Baptiste Planche, Leiter Fiktion bei SRF, auf Anfrage von «20 Minuten».

Interessierte sollen für die Bewerbung aktuelle Fotos und ein Vorstellungsvideo einreichen. Im Video sollen die Jugendlichen im Dialekt über ihre Freizeitaktivitäten sprechen und erzählen, was das Frechste ist, das sie je gemacht haben. Danach soll auf Hochdeutsch gewechselt werden und in der Rolle als Heidi oder Peter über den Spass am «Geissenhüten» gesprochen werden. Laut dem SRF sei das Interesse an den Rollen gross. (kek)