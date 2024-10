Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich werde bald sehr viel Geld erben und bin mega überfordert»

Frage von XeniaXe:

Liebe Community

Es ist so, dass ich durch den Tod meines Onkels bald eine grosse Summe Geld erben werde. Da er keine Kinder und auch keine Frau hatte, war ich mehr oder weniger die Einzige, die ihn in seinen letzten Jahren noch besucht hatte. Mein Vater ist schon früh verstorben und sein Bruder, also eben mein Onkel, war wie ein Ersatzpapa für mich und ich habe ihn sehr lieb gehabt. Jetzt musste er leider gehen und was ich gar nicht wusste, war, dass er eine Menge Geld in Aktien und dergleichen angelegt hatte und ich das alles nun erben werde.

Es ist eine wirklich hohe Summe und ich müsste dann wohl auch nicht mehr so wirklich arbeiten gehen, ehrlich gesagt. Absurd, oder?

Wenn man davon gar nichts weiss oder ahnt und es einem nie gesagt wurde und von heute auf morgen dann so eine Nachricht. Mein Onkel hat immer sehr bescheiden gelebt, ich bin wirklich sehr überrascht, immer noch.

Ich habe Angst, dass ich nicht weiss, wie ich mit so viel Geld umgehen soll und es am Ende verschwende oder schlechte Entscheidungen treffe.

Ich möchte das Geld sinnvoll nutzen, aber ich habe keine Erfahrung mit solchen Summen und weiss nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe keine Vertrauten, die mir helfen können und habe auch Angst, dass ich ausgenutzt werde irgendwie. Habt ihr Tipps oder Erfahrungen, wie man so eine Erbschaft sinnvoll verwaltet? Und jetzt kommt nicht mit «Gib es mir ...» :-)

