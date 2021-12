«Ich habe mich in meine psychisch labile Kollegin verliebt …»

Liebe Emma



Ich habe mich in unsere neue Mitarbeiterin verguckt. Es ist aber ziemlich kompliziert.



Ich habe sie mal nach einer Verabredung gefragt, die sie ablehnte. Sie war sich nicht sicher, was ich genau von ihr möchte. Ich merkte aber, dass es ihr ein wenig unangenehm war, da sie zu dem Zeitpunkt wohl dachte, dass ich sie anmachen will. Was ich zu dem Zeitpunkt aber verneinte, da ich mir damals noch nicht ganz sicher über meine Gefühle war, und ich mich darum mit ihr anfreunden und sie besser kennenlernen wollte.



Sie begründete die Absage damit, dass sie keine Freunde wolle, da sie früher schlechte Erfahrungen gemacht habe, und dass sie sowieso eine schlechte Freundin wäre und mich (bzw. die Freundschaft) nicht ausnutzen will.



Ausserdem sagte sie, dass sie psychisch ziemlich labil sei, und sie mir das nicht antun wolle. Aber dass wir es ja einfach auf der Arbeit gut zusammen haben könnten und ich auch jederzeit mit ihr reden oder ihr schreiben könne.



Ich habe das akzeptiert, und es war erst mal wieder alles normal. Als wir aber ein paar Tage später alleine an etwas arbeiteten, schwiegen wir uns nur an, bis ich sie zur Rede stellte, und fragte, ob es ihr unangenehm wäre, mit mir allein zu arbeiten.



Das hat sie bestätigt und gesagt, dass sie denkt, dass ich was von ihr will. Ich versicherte ihr aber, dass ich nur an ihrer Freundschaft interessiert bin und ihr bei ihren Problemen helfen will. Sie lehnte ohne Begründung ab.



Ich sagte ihr, dass ich das akzeptiere, aber mein Angebot zur Hilfe weiterhin besteht. Danach war wieder alles gut und für den Rest vom Tag alberten wir wieder zusammen rum, als ob nichts gewesen wäre.



Unterdessen versuche ich mich in ihrer Gegenwart immer etwas zurückzunehmen, da ich mich wirklich in sie verliebt habe. Ich bin mir aber ziemlich unsicher, was sie betrifft. Einerseits habe ich das Gefühl, dass sie mich doch auch irgendwie mag, aber dann gibt es auch Tage, wo sie mir gegenüber ziemlich zurückhaltend ist.



Interpretiere ich jetzt da zu viel rein, oder wie siehst du das?



Gruss, D.