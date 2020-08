Leben

Emma Amour: Wie findest du es, wenn man mit jedem Sex hat, den man mag?



Emma Amour

«Wie steht ihr dazu, wenn man mit fast jedem Sex hat, den man mag?»

Liebe Emma,



ich habe da mal eine Frage an dich, die mich schon seit einiger Zeit bedrückt.



Ich sage es einfach geradeaus. Ich bin weiblich, 25, und habe schon mit sehr vielen Männern geschlafen. Ein paar Frauen gabs auch noch.



Ich habe einfach gerne Sex mit verschiedenen Männer. Ich bin halt so und stehe auch vor anderen dazu. Jedoch ist es so, dass ich keine andere Frau kenne, die auch nur annähernd so viel Sex mit unterschiedlichen Partnern hatte wie ich.



Ich frage mich manchmal, ob es auch andere Frauen gibt, die sich mit verschiedenen Männern einfach nur zum Sex verabreden und fast jeden Mann, der ihnen beim ersten Date gefällt, mit nach Hause nehmen?



Manchmal zweifle ich daran, dass mit mir alles stimmt.



Vielleicht hast du oder die Community ein paar neue Gedanken oder Erfahrungen für mich?



Viele liebe Grüsse,

Antonia



Liebe Antonia,

danke für deine offene und mutige Mail. Nicht jede Frau traut sich, selbstbewusst hinzustehen und zu sagen, dass sie gerne mit vielen verschiedenen Männern Sex hat. Das ist toll.

Falls du wirklich aus purer Lust mit so vielen Männern und hie und da Frauen Sex hast, besteht meiner Meinung nach null Sorge. Auch bin ich sehr sicher, dass du damit nicht alleine bist.

Warum sollte es schliesslich nicht viele andere Frauen und Männer geben, die gerne viel Sex haben und ihre Lust hemmungslos ausleben? Daran sehe ich wirklich absolut nichts Verwerfliches.

Ich würde deinen Männerverschleiss nur schwierig finden, wenn du den Sex als Bestätigung für dein Ego brauchst. Oder aus sonstigen Gründen, die nicht purer Lust am Liebemachen und am Leben, entspringen.

Es ist leider immer noch so, dass vor allem Frauen, die viele Sexpartner haben, gerne mal billig geschimpft werden in der Gesellschaft. Hier wünsche ich dir aber von ganzem Herzen, dass du erhobenen Hauptes darüber stehen und dein Sexleben weiterhin ganz unbeschwert geniessen kannst.

So lange du also fair bleibst und deinen Sexpartnern und -partnerinnen deine Bedürfnisse und deine Absichten klar kommunizierst, deine Seele gesund ist und du Lust an der Lust hast, rate ich dir, genau so weiter zu machen, und bin gespannt, was passiert, wenn du dich dann irgendwann Hals über Kopf in einen Anwärter verknallst.

Aber um meine Freundin Cleo zu zitieren: Über dieses Brüggli gehen wir, wenn wir da angekommen sind.

Alles Liebe für dich,

Und was würdet ihr Antonia antworten? Und bitte werdet nicht beleidigend!

