Hoi Emma



Seit ein paar Monaten bin ich in einer Beziehung. Ich bin wahnsinnig glücklich, es läuft super.



Doch vor ein paar Tagen kam es, wie es kommen musste. An einem Konzert habe ich mich mit dem Gitarristen bekannt gemacht. Wir unterhielten uns nett und er meinte, ich solle doch mit in den Backstagebereich kommen.



Sobald wir alleine waren, küsste er mich. Zum Sex kam es nicht und die Nummern wurden auch nicht ausgetauscht. Wir haben nur ein bisschen geknutscht.



Von diesem Kuss hat niemand etwas mitbekommen und es plagt mich kein schlechtes Gewissen. Wieso ich diesen Schritt gemacht habe, weiss ich allerdings auch nicht.



Was denkst du, muss ich die Geschichte meinem Freund beichten und davon ausgehen, dass wir uns trennen, oder soll ich ein Geheimnis daraus machen, welches nur ich alleine bewahre?



Danke für deine Meinung und die der watson-User

Erika