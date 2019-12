«Hand- und Blow-Job-Fragen ignoriert sie…»

Liebe Emma



Seit sechs Jahren bin ich (m, 28) jetzt schon in einer Beziehung mit meiner Freundin (26). Wir wohnen seit 2 Jahren zusammen und haben Pläne für die Zukunft.



Mir fallen seit einiger Zeit immer wieder Nachteile an dieser Beziehung auf, auch im Vergleich mit Freunden, Bekannten und Kollegen.



Sie ist sehr launisch, was von extrem traurig und unsicher sehr schnell zu aufbrausend und wütend wechseln kann. Oftmals bade ich es aus, wenn sie von ihren Freunden enttäuscht wurde oder gerade Stress bei der Arbeit hat.



Natürlich muss ich für sie da sein als Partner, aber für mich sind das dann immer Kleinigkeiten und Haarspaltereien. Sie ist sehr eifersüchtig und versucht mir immer wieder Unternehmungen oder Ferien mit Kollegen, an denen sie dann nicht dabei wäre, schlecht zu reden, mir ein schlechtes Gewissen zu machen oder es mir ganz zu verbieten.



Der schwierigste Punkt ist aber unser Liebesleben. Wir haben beinahe nie Sex (etwa ein bis zwei mal alle zwei Monate) und kommen uns auch sonst nicht näher ausser zum Kuscheln. Alles, was weiter geht, blockt sie sofort ab. Wenn ich sie frage ob sie mir einen Hand- oder Blowjob gibt, ignoriert sie die Frage und wechselt zum nächsten Thema.



Ich habe alles versucht. Romantische Atmosphäre mit Kerzen, neue Toys, viele Komplimente und Streicheleinheiten, Cunnilingus. Nichts hilft ihr in Stimmung zu kommen. Ich glaube sie fühlt sich deswegen auch ziemlich schlecht, aber zum Sex zwingen kann und will ich sie nicht.



Ich liebe sie, ich liebe ihre niedliche Art und unsere Vertrautheit.



Aber ich habe Angst, dass ich sie einmal betrügen werde, um die Nähe, die mir fehlt, zu kompensieren. Ich habe Angst, sie zu verletzen, oder ihre Eifersucht zu verstärken, wenn ich mehr eigene Sachen plane ohne sie.



Liebe Grüsse,

Simon