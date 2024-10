Bild: Shutterstock

Ein Diebstahl, eine Couchsurferin und Outdoor-Masturbation

Im Ausgang gable ich eine Couchsurferin auf. Die Couchsurferin und ich werden BFFs. Dann klaut ein Idiot den Rucksack der Couchsurferin. Wir landen auf dem Polizeiposten, wo ich krassen Sex im Kopf habe.

Die gute News vorweg: Nach ein paar turbulenten Wochen läuft's bei Sandro und mir wieder bombe. Und weil es so bombe läuft, gibt's an dieser Front nichts anderes zu erzählen. Was schön ist. Läuft ja nicht so oft ausschliesslich bombastisch.

Bombastischer Sex inklusive.

Ausser das eine Mal, wo er sich wegen meiner Zähne sehr lautstark beschwerte. Das ist schwierig, das mit den Zähnen. Ich behaupte, ein bisschen Zähne findet er oft geil oder es stört ihn einfach nicht. Ein anderes Mal, wenn da nur ein bisschen Zahn auf Fleisch kommt, Drama.

Aber was weiss ich, wie das so ist, wenn man einen Penis hat.

Die heutige Geschichte beinhaltet aber keinen Blowjob. Sondern viel mehr einen Job für die Polizei. Was auch einen Blowjob beihalten könnte. Aber mein Kopf-Sex mit dem Polizisten passierte ohne BJ.

Aber von Anfang an.

Neulich zog ich mit meinem schwulen Nachbar um die Häuser. Wir tanzten im Schwulenclub zu «Y.M.C.A» und zu «La Isla Bonita».

«Last night I dreamt of San Pedro... Just like I'd never gone, I knew the song.... A young girl with eyes like the desert ... It all seems like yesterday, not far away... la la la la la ... la Isla Bonita la la la la...»

Liebe ich.

Im Schwulenclub lernte ich Gloria kennen. Gloria kommt aus Australien und reist gerade alleine durch Europa. Mit Rucksack. Sie ist Couchsurferin. Finde ich mutig. Und unvernünftig. Aber auch geil. Und irgendwie auch ein bisschen sexy.

Wobei, so erzählt Gloria, Sex in Europa meist nicht auf der Couch passiert. Die Couchsurfing-Anbieter in Europa seien sehr zurückhaltend und respektvoll.

High five, Europäer. Das ist schön.

Anyhow. Heute Nacht weiss Gloria noch nicht, wo sie pennen soll. Ich sage, dass sie zu mir kann. Sie umarmt mich, ich umarme sie, wir tanzen zu Lady Gaga und sind ab sofort BFFs.

Die Politesse ist eine fiese Nuss

Alles läuft super, bis wir kurz nach zwei Uhr aus dem Club kommen. Wir wollen noch einen Absacker nehmen und dann zu mir. Ich denke an Sandro. Und bin sicher, dass er auch sehr gerne zu Gloria und mir ins Bett käme. Ich lächle.

Gloria hingegen lacht gerade gar nicht. Sie ist viel mehr sehr hysterisch. Ihr Rucksack ist weg. Sie hatte ihn, dachte sie, in einem Gebüsch super versteckt. Gloria heult jetzt Rotz und Wasser.

Ich sage, dass wir nun zur Polizei gehen. So spazieren wir durch die Nacht Richtung Kreiswache. Gloria laut heulend, ich gemütlich angetrunken.

Auf dem Posten treffen wir einen älteren Polizisten, kurz vor der Rente. Und eine blutjunge Polizistin. Er ultra nett, sie nicht. Wir füllen Formulare aus, der Polizist notiert, was er notieren muss. Die junge Politesse murmelt Zeugs wie selber schuld, so im Gebüsch, bla bla bla.

Der Nicht-Sex läuft scheisse

Irgendwann geht die Tür auf und es kommt ein Polizist rein, bei dem ich zugebe, dass ich wahrscheinlich nicht auf ihn stehen würde, hätte er keine Uniform an. Aber er hat. Er lächelt freundlich, grüsst und zieht seine schusssichere Weste aus.

Wie er diese Weste so mit seinen sehr maskulinen Händen über seine sehr maskulinen Schultern zieht und dabei etwas in seinen Bart nuschelt, drifte ich ab.

Ich bin jetzt irgendwo, wo er mich an eine Wand drückt. Ist es, weil er mich verhaften will? Oder ist's, weil wir uns soeben kennengelernt und für sehr scharf empfunden haben?

Kennt ihr das? Ich aus Pornos, wo ich mich hie und da frage, wo sich das Paar wohl kennengelernt hat, das hier grad sehr heftig zugegen ist.

Ok, raus aus dem Kopf. Zurück an die Wand. Der Polizist und ich machen gerade sehr heftig rum. Er zerreisst mein Shirt. Und knetet meine Brüste. Macht er etwas gar heftig. Er könnte auch so ein Busen-Beisser sein. Hasse ich.

Ok, irgendwie läuft unser Nicht-Sex-Sex scheisse.

Könnte an Gloria liegen, die mir immer noch in die Ohren brüllt.

Ich gebe auf und schlafe halt ein anderes Mal mit dem blonden Bart in Uniform hier.

Grüezi, ich habe soeben in der Öffentlichkeit masturbiert

Wir sind hier fertig und können gehen. Ich bringe Gloria zu mir und haue ab. Das Geheule hat nicht nur meine Sex-Fantasie gekillt, nein, es geht mir an die Substanz.

Bevor ich Gloria sich selber überlasse, schenke ich ihr mein halbes Hab und Gut. Jetzt ist sie on fire. Sie darf sich in meinem Schrank aussuchen, was sie will. Auch trete ich ganz viel Schminke, Haarzeugs, Bodylotions und anderes Gedöns an sie ab. Dann drücke ich ihr noch etwas Bargeld in die Hand und sage ihr, dass sie morgen so lange hierbleiben darf, wie sie will.

Dann sage ich Tschüss. Was bei Gloria die nächste Heulattacke auslöst.

Derweil ist es 4.30 Uhr. Bei Sandro angekommen, steckt sein Schlüssel. Ich klingle und klingle und er macht nicht auf. Dann rufe ich ihn an. Er geht nicht ran. Wenn der pennt, pennt er.

Shit.

Also zurück zur Heulsuse. Da das gleiche Szenario.

Nun weiss ich, was es heisst, wenn wir sagen, dass Karma eine Bitch ist.

Apropos Bitch. Ich setze mich auf ein Bänkli und schaue dem Sonnenaufgang zu. Ich schliesse meine Augen und bin zurück beim Blonden-Bart-Polizisten.

Endlich klappt's mit dem Kopf-Sex. Es ist sehr sehr sehr guter Kopf-Sex.

Und es ist mein erstes Mal Masturbieren in der Öffentlichkeit. Wehe, der blonde Bart verhaftet mich nicht in den nächsten zehn Minuten.

