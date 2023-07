Achtung, fertig, nass! 💦 Die Top-5-Hotels mit Wasserrutschen

Bild: Shutterstock

Achtung, fertig, nass! đź’¦ Die Top-5-Hotels mit Wasserrutschen

Aquaparks mit Wasserrutschen und Splash Pools mit Piratenschiffen – der Badespass für Wasserratten ist garantiert und für Badeferien mit der ganzen Familie ein Muss. Wir zeigen euch 5 Hotels mit Wasserrutschen für unvergesslichen Badespass am Meer.

Dubai: Atlantis, The Palm

Das Atlantis Hotel befindet sich an der Spitze der weltberĂĽhmten Palmeninsel. bild: its coop travel

Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel



ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zählen die beliebtesten Reiseländer im Nah- und Fernbereich sowie Unterkünfte für die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % Ferienglück zu ermöglichen.



Mehr über ITS Coop Travel erfährst du hier:



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Das Atlantis, The Palm ist das erste Hotel, welches auf der künstlich erschaffenen Palme eröffnet wurde. Das Atlantis bietet alles, was das Herz begehrt und wird dich immer wieder zum Staunen bringen. Schon von aussen betrachtet sieht das Resort spektakulär aus, mit seinen hoch emporragenden Bögen, den reich verzierten Kuppeln und den kunstvollen Türmen. Die luxuriösen Zimmer und Suiten wurden inspiriert vom Thema Meer und bieten eine traumhafte Aussicht auf die Palmeninsel oder auf das türkisfarbene Wasser des Arabischen Golfs. Das Hotel hat 32 verschiedene À-la-Carte-Restaurants und zwei Buffetrestaurants. Ausserdem ist in jedem Aufenthalt im Atlantis einen Eintritt in den Aquaventure Wasserpark – den grössten Wasserpark der Welt – inklusive. Mit den 105 aufregenden Rutschen wird dir hier bestimmt nicht langweilig.

Highlight: Für alle Adrenalinjunkies sorgt die höchsten Wasserrutsche der Welt – die «Odyssey of Terror»! Beim Rutschen nach oben und unten nimmst du Geschwindigkeit auf, bevor du nahezu schwerelos beim freien Fall in die Tiefe stürzt.

Rutsche im grössten Wasserpark der Welt! bild: its coop travel

Kreta: Lyttos Beach

Auf diesen Wasserrutschen wird den Kleinen bestimmt nicht langweilig. bild: its coop travel

Bewegungsmenschen sind auf der Insel Kreta genau richtig. An der NordkĂĽste und nahe an der Stadt Kreta gelegen, ist das Hotel Lyttos Beach ein perfekter Ausgangspunkt fĂĽr erlebnisreiche Familienferien am Meer. Das Zusammenspiel aus verschiedenen Pools, einem Aquapark, der ĂĽppigen grĂĽnen Umgebung und Kulinarik aus aller Welt formen eine kleine Oase fĂĽr unvergessliche Badeferien mit der ganzen Familie.

Im Mini- und Teens-Club werden täglich viele verschiedene Aktivitäten angeboten. Der Wasserpark ist mit 8 grossen Wasserrutschen, einer riesigen Wasserspielzeugkonstruktion und einem entspannenden Flussbecken ausgestattet und verspricht puren Badespass.

Highlight: Moderner Wasserpark mit 8 grossen Rutschen und einem riesigen Wasserspielplatz.

Rhodos: lti Amada Colossos Beach Resort

Wasserspass fĂĽr die ganze Familie. Bild: keystone

Die Sonneninsel Rhodos ist die viertgrösste Insel Griechenlands. Zwischen den Orten Kallithea und Faliraki liegt das Amada Colossos Beach Resort. Den Sonnenuntergang am Meer bestaunen, typisch griechische Küche geniessen oder natürlich den Aquapark erkunden – das Ultra-All-Inclusive Package und die verschiedenen Zonen des Hotels ermöglichen entspannte und zugleich erlebnisreiche Familienferien. Auf die Kids warten Rutschen wie die Space Hole, Multislide und Body Slide. Der Aquatower mit Kippeimer und Rutschen sowie Mini-Oktopus ist bei der ganzen Familie beliebt und die Spray Action Zone bietet auch für die Kleinsten der Familie grossen Spass.

Highlight: Für den extra Adrenalinkick sorgen die Rutschen «Black Hole» und «Freefall».

Entspannung und kĂĽhlende Drinks an der Poolbar. bild: its coop travel

SĂĽdtĂĽrkei: Paloma Grida

Auch von oben sieht der Aquapark nach sehr viel Spass aus. bild: its coop travel

Romantische Buchten und endlos lange Sandstrände machen die Südtürkei mit rund 300 Sonnentagen im Jahr zum Badeferien-Mekka schlechthin. Die attraktiven All-Inclusive-Angebote sind gerade für Familien eine willkommene Abwechslung und tragen zur Entspannung bei. Im Paloma Grida rundet ein vielseitiges Angebot für Eltern und Kinder die Familienferien ab. Am Strand stehen eine grosse Anzahl Sonnenliegen und kleine private Hüttchen zur Verfügung.

Die Restaurants bieten internationale sowie regionale Küche und die Bars laden zu einem guten Wein oder verschiedenen Cocktails ein. Und für die Kinder? Der Kinder-Pool, der angrenzende Aquapark und der «Spray Ville», ein Wasser-Spielplatz auch für die ganz Kleinen, sorgen für tagelangen Spass in der Sonne und unbeschwerte Ferientage.

Highlight: Nebst 7 verschiedenen Rutschen gibt es einen «Aqua Tower» - eine Plantschwelt für Kinder mit mehrstufigem Spiel, Kippfunktion und verschiedenen Rutschen.

Bei den Lake-Villas hast du direkten Zugang zum Pool. bild: its coop travel

Ă„gypten: Pickalbatros Aqua Blu

Rutsche durch die Hotelanlage. bild: its coop travel

Ägypten – Jahrtausende alte Kultur entlang des Nils, schöne Tauchgebiete und lange Sandstrände. Im Land der Pharaonen gibt es einiges zu entdecken. Und das Pickalbatros Aqua Blu bietet mit seiner zentralen Lage nahe dem Flughafen sowie der Stadt die perfekte Ausgangslage dazu. Mit einem starken Familienfokus enthält das Aqua Blu einen Kinder-Aquapark mit 16 aufregenden, sich drehenden Wasserrutschen. Zudem können der Whirlpool, das Dampfbad und die Massagen im Spa sowie köstliche Gerichte in einem der vier Restaurants genossen werden.

Highlight: Grosser Aquapark mit 16 aufregenden Wasserrutschen.