Luftblick auf die Insel Mauritius und den Le Morne Brabant. Bild: Shutterstock

Und Tschüss

Mauritius – das vielseitige Paradies, das jeden begeistert!

Wir entführen euch auf die grüne Insel inmitten des Indischen Ozeans. Mauritius ist ein Schmelztiegel der Kulturen und bietet neben Sandstränden und türkisfarbenem Wasser auch eine faszinierende Kultur und Geschichte.

team itscoop.ch Folge mir

Mehr «Leben»

Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel



ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zählen die beliebtesten Reiseländer im Nah- und Fernbereich sowie Unterkünfte für die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % Ferienglück zu ermöglichen.



Mehr über ITS Coop Travel erfährst du hier:



Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit ITS Coop Travel. Die Beiträge werden von Reiseexpertinnen und Reiseexperten von ITS Coop Travel verfasst. Sie erzählen von ihren Reiseerfahrungen, Must-Sees und geben Empfehlungen zu allgemeinen Ferienthemen und zu Reiseländern dieser Welt.ITS Coop Travel ist ein Schweizer Reiseveranstalter mit Spezialisierung auf Badeferien. Zum Sortiment zählen die beliebtesten Reiseländer im Nah- und Fernbereich sowie Unterkünfte für die eigene Anreise. Das Ziel von ITS Coop Travel ist es, einzigartige Ferienerinnerungen zu schaffen und seiner Kundschaft 100 % Ferienglück zu ermöglichen.Mehr über ITS Coop Travel erfährst du hier: www.itscoop.ch Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Beste Reisezeit, Regionen und Klima

Mauritius kann als Ganzjahresdestination angesehen werden – abhängig davon, was man auf der Insel unternehmen möchte. Von jeweils September bis November und von April bis Juni ist es nicht so heiss und relativ trocken. Januar bis März gilt als Regenzeit: es ist heiss, schwül und regnet an acht bis zehn Tagen im Monat. Trotz der Regenzeit zählen Dezember und Januar zur Hauptsaison auf Mauritius.

Die kühlsten Monate sind Juni bis August, im Bikini am Strand zu liegen ist dann unter Umständen nicht jeden Tag möglich, da die mittlere Temperatur bei ca. 20°C liegt. Auch das Wasser lädt in diesen Monaten mit ca. 21°C nur noch bedingt zum Baden ein. Generell gilt aber, dass der Westen und der Norden wärmer und weniger windig sind. Im Zweifelsfall also ein Hotel im Nordwesten wählen. Wer zum Wellenreiten, Wind- und Kitesurfen nach Mauritius kommt, findet an der Südwestküste von Mai bis Oktober die besten Wellen und Winde.



Die schönsten Strände rund um die Insel

Natürlich eignet sich die Perle im indischen Ozean perfekt für entspannte Badeferien. Im lebhaften Norden kann man zum Beispiel an den Stränden Grand Baie, Mont Choisy, Trou aux Biches oder Bain Boeuf entspannen. In Bain Boeuf kann man den wunderbaren Ausblick auf Coin de Mire und die Ruhe geniessen, während zum Beispiel in Grand Baie deutlich mehr los ist und man sich an den unzähligen Street Food Ständen auch gut verpflegen kann.

Weisse Sandstrände auf der Insel Mauritius. Bild: Shutterstock

In Mauritius sind alle Strände öffentlich und vor allem an Sonn- und Feiertagen ist der Strand auch für die Einheimischen der «Place-to-be». Dann herrscht ausgelassene Feierstimmung und die Strände können mal etwas voller werden, dafür kannst du die vielseitige Kultur hautnah erleben. Der längste Strand von Mauritius liegt im Westen in Flic en Flac. Hier findet man beste Bade- und Wassersportbedingungen vor. Wer im Westen auf Action aus ist, findet in Tamarin sein Glück, denn hier ist das vorgelagerte schützende Riff kurz unterbrochen, was zu hervorragenden Surfbedingungen führt. Im Osten kann man wunderbar in Belle Mare oder Blue Bay baden und wer einen Ausflug machen möchte, findet sein Badeglück auf Ile aux Cerf.

Port Louis – die pulsierende Hauptstadt

Die Hauptstadt von Mauritius ist das wirtschaftlich, politische und kulturelle Zentrum der Insel. Wer in seinen Ferien nicht nur weisse Strände und blaues Wasser sehen möchte, der sollte sich die Stadt unbedingt ansehen. Der Zentralmarkt ist der Ort der Wahl, wenn man die Vielfalt von Mauritius hautnah erleben möchte. Ob Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch oder Souvenirs und Gewürze – hier kann man alles kaufen. Wer auf Designer Kleidung, Schmuck und Uhren aus ist, der wird an der Caudan Waterfront fündig, welche direkt beim Hafen beginnt.

Einen Auslug wert: Port Louis, die Hauptstadt der Insel. Bild: Shutterstock

Das grösste Einkaufszentrum der Insel befindet sich etwas ausserhalb von Port Louis und ist einfach mit dem Taxi zu erreichen. In der Bagatelle Mall findet man alles, was man braucht oder brauchen könnte. Von Mai bis November finden ausserdem jedes Wochenende Pferderennen statt – Champs de Mars ist die älteste Pferderennbahn der Südhalbkugel. Volksfestartige Stimmung ist an den Rennsamstagen auf jeden Fall garantiert!

Naturschönheiten, Rum & der immergrüne Black-River-Nationalpark

Das kleine Dorf Chamarel im Südwesten der Insel ist auf jeden Fall einen Besuch wert und man kann hier locker einen ganzen Tag verweilen und die verschiedenen Sehenswürdigkeiten besuchen. Da wäre die Rum-Destillerie, wo man zum einen während einer Führung erfahren kann, wie aus dem grünen Zuckerrohr Rum wird und zum anderen natürlich auch die vielen verschiedenen Sorten degustieren kann. Inwiefern es vielleicht gut wäre, die Rum Destillerie nicht mit dem Mietauto zu besuchen, lassen wir mal so stehen.

Der Black River Gorges Nationalpark ist mit dem Gorges Viewpoint ebenfalls einen Besuch wert. Dem Besucher bietet sich eine wunderschöne Aussicht über das grüne Blätterdach des Nationalparks bis hin zum türkisfarbenen Meer. In Chamarel selbst kann man den imposanten Wasserfall sowie die siebenfarbige Erde bestaunen, die je nach Tageszeit und Wetterverhältnissen mal mehr und mal weniger intensiv leuchtet.

Der eindrückliche Wasserfall im Chamarel. Bild: Shutterstock

Botanischer Garten in Pamplemousse

Etwas ausserhalb von Port Louis gelegen, kann man sich auch bei einem Spaziergang durch den ältesten botanischen Garten der Südhalbkugel entspannen. Berühmt ist der Garten für seine riesigen Seerosen und Wasserlilien. Daneben bietet er auch eine grosse Vielfalt an Gewürzen, Ebenholzbäumen, Zuckerrohr und ca. 85 verschiedene Palmenarten aus aller Welt. Der Park kann auf eigene Faust erkundet werden oder gegen eine Gebühr mit einem Guide.

Definitiv ein Highlight im Botanischen Garten: Der Teich mit den Riesenseerosen. Bild: Shutterstock

Le Morne Brabant – Aussichtspunkt für Sportliche

Im Süden erwartet dich die Halbinsel Le Morne mit ihrem Berg «Le Morne Brabant». Der 556m hohe Felsen kann in einer circa 3-stündigen Wanderung bestiegen werden und jeder, der das Gipfelkreuz erreicht, wird mit einem spektakulären 360° Ausblick über die türkisblauen Lagunen von Mauritius belohnt.

Während der erste Teil des Aufstiegs sanft im Schatten der Wälder beginnt und noch relativ leicht ist, ist ab der zweiten Hälfte spätestens Schluss mit Flipflops. Dort wird der Weg steiler und teilweise muss man auch die Hände zum Einsatz bringen und auf dem Basalt und an Seilen nach oben klettern. Früher war der Berg Zufluchtsort der Sklaven, seit 2006 gehört der «Le Morne Brabant» aber zum UNESCO Weltkulturerbe und ist auch als Le Morne Cultural Landscape bekannt.

Ausflugsidee für Sportliche, der Le Morne Brabant. Bild: Shutterstock

Fazit

Abschliessend bleibt zu sagen, dass Mauritius für jeden etwas zu bieten hat und die obenstehende Auflistung an möglichen Aktivitäten nur eine kleine Auswahl darstellt.