«Ich habe den Vater meiner Freundin mit einer anderen gesehen …»

Liebe Emma,



vor einiger Zeit war ich mit einer Freundin im Kino. Es waren nur wenig Leute im kleinen Stadtkinosaal (Corona). Beim Herausgehen erkannte ich den Vater einer anderen Freundin. Mit grossem Schrecken bemerkte ich, dass an seiner Seite nicht wie erwartet die Mutter, sondern eine andere, einiges jünger aussehende Frau war.



Der Zufall wollte es, dass die beiden genau vor uns zur Tür herausgingen. Der Vater sah mich, wir begrüssten uns knapp (die ganze Situation fühlte sich sehr komisch an) und gingen mit einem «Schöne Obe» in unterschiedliche Richtungen davon.



Ich habe es meiner Freundin bis heute nicht gesagt, dies waren die Gründe, die ich mir eingeredet habe:



1. Vielleicht war es sein Gottenkind oder irgendetwas in der Art – ich möchte nicht voreilig urteilen.



2. Im Land wo er herkommt (Italien) ist es normal, dass man Affären hat (ja ich weiss, man soll nicht schubladisieren - aber: ich habe meine Gründe, so zu denken), die Mutter vermutet es eventuell und es ist okay für sie, möchte es aber auf keinen Fall in der Familie thematisieren (Familie heilig und so).



3. Ich möchte nicht verantwortlich sein für Unstimmigkeiten in dieser Familie, da sie nebst Corona noch von anderen Sorgen geplagt werden.



4. Was, wenn dies das erste und letzte Treffen mit dieser Frau war und er sozusagen gemerkt hat, dass es ein Fehler war und es nie, nie mehr macht?



Januar: Geburtstag der besagten Freundin. Ich bin gemütlich am Bierchen trinken und dann kommen die Eltern in den Garten. Schon bei der Begrüssung merke ich, dass es dem Vater unangenehm ist, mich zu sehen - er kann mir kaum in die Augen sehen, geht den ganzen Abend auf Distanz.



Irgendwie habe ich jetzt plötzlich das Gefühl, dass der Eisberg grösser ist, als ich dachte und vor allem, dass er in der Zwischenzeit nicht geschmolzen ist.



Soll ich es meiner Freundin sagen und wenn ja, wie? Wäre es sinnvoll, den Partner meiner Freundin zuerst darüber zu informieren und ihn entscheiden zu lassen, ob und wie kommuniziert wird?



Zudem kann es ja trotz allem noch immer sein, dass alles anders ausgesehen hat, als es effektiv war - dann bin ich diejenige, die schlechte Vibes in die Familie mischt, was ich auf keinen Fall möchte, da ich alle sehr, sehr gerne mag.



Danke vielmals im Voraus für deine Unterstützung und alles Liebe,

Reni