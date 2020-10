Der Tag, an dem ich Verflossenen eine «Na?»-Nachricht schickte

Emma Amour

13 Fragen und Antworten zu meiner Auszeit – damit ihr gar nicht erst fragen müsst!

Wie wir alle wissen, war ich weg. Und zwar einen ganzen Sommer lang! Und noch einen halben dazu. Was ich da eigentlich so gemacht habe, lest ihr bald in meiner Kolumne – ein paar Fragen, die mich aber während meiner Abwesenheit schon erreicht haben, beantworte ich an dieser Stelle schon.

Spinnsch? Ich? Sex? Vor der Hochzeit? Wo denkst du hin? Was würde Gott dazu sagen? Was meine Grossmutter? Was deine Grossmutter? Ich hoffe, das ist Antwort genug. Weil komm, sind wir ehrlich. Du kennst die Antwort. Not Sorry (ein paar Male war es sehr sehr sehr gut. Mal nicht so. Wir reden ein anderes Mal über die Details).

Willst du dich wirklich schon an meinem ersten Comeback-Tag ärgern? Du willst. Du hast gefragt. Ich werde nicht lügen. Also ja, habe ich. Mehrmals.

Das Haar ist ein paar …