Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bilden das Jury-Team. Bild: rtl/ markus hertrich

Beatrice Egli übergeht Pietro Lombardi bei «DSDS» – er fragt: «Was soll das?»

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

Die Suche nach dem besten Nachwuchstalent geht weiter, auch wenn die vergangenen Tage ein Skandal rund um Pietro Lombardi «DSDS» überschattete. Der Sänger sitzt neben Beatrice Egli, Loredana und Dieter Bohlen in der RTL-Show. Schnell stellte sich die Frage, ob ein Polizeieinsatz in seinem Zuhause Konsequenzen für seinen TV-Job haben könnte. Der Vorwurf der häuslichen Gewalt steht im Raum.

Ein Sprecher des Senders sagte auf Anfrage von watson: «Pietro und sein Anwalt dementieren die Vorwürfe mit Nachdruck.» Und weiter: «Darüber hinaus haben Laura und Pietro parallel auf Instagram ein Statement veröffentlicht. RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen.»

So gibt es nun also trotzdem am 12. Oktober die mittlerweile siebte Casting-Folge mit Pietro Lombardi zu sehen. In dieser Ausgabe kommt es zu einem überraschenden Moment zwischen Beatrice Egli und dem Sänger.

«DSDS»-Kandidatin sorgt für Begeisterung bei der Jury

In der neuesten Casting-Folge sorgt vor allem Johanna Esmeralda Weihusen aus Essen für grosse Begeisterung. Vor ihrem Auftritt sagt die mittlerweile 18-Jährige: «Ich werde der nächste Superstar, weil das mein Lebensziel ist. Wenn ich gross bin, möchte ich nach Hollywood.» Ein Celebrity wollte sie schon immer werden. Derzeit macht Johanna allerdings noch ihr Abitur.

Johanna Esmeralda Weihusen kann mit ihrer Stimme überzeugen. Bild: rtl/ markus hertrich

Sie entscheidet sich für den Song «Rise Up» von Andra Day. Als Pietro Lombardi das hört, sagt er sofort: «Das ist so eine schöne Nummer.» Der Juror erzählt, dass er für genau dieses Lied schon einmal seine Goldene CD verliehen habe. Dies war im Jahr 2019. In der 16. Staffel war Jayla Ndoumbé Epoupa diejenige, die sofort zum Auslands-Recall durfte.

Lombardi betont: «Wenn du so singst, ist hier die CD.» Johanna entgegnet, ihr Bestes zu geben. in jedem Fall bekommt sie direkt nach ihrem Auftritt viel Lob von der Jury. Dieter Bohlen schwärmt: «Das war sowas von megageil.» Besonders der Sound ihrer Stimme überzeugt ihn. Lombardi pflichtet ihm bei: «Gänsehaut, wirklich. Du hast eine unglaubliche Stimme, eine Wärme, diese Tiefe und auch die Kopfstimme. Das ist Musik und du bist 'DSDS', du bist ein Superstar, wirklich.»

Pietro Lombardi hat für das Lied schon mal seine Goldene CD verteilt. Bild: imago/star-media

Beatrice Egli sorgt mit Aktion für Unmut bei Pietro Lombardi

Loredana freut sich vor allem über die Performance. «Voll viele denken immer, eine krasse Stimme reicht, aber es ist auch die Attitüde, dein Charakter, dein Lächeln. Nimm das bitte unbedingt mit», meint die Rapperin. Beatrice Egli findet auch nur lobende Worte für Johanna: «Du strahlst, du bist jung, du bist frisch, aber gleichzeitig so voll bei dir. Wie du deine Stimme schon beherrschst, das ist unglaublich, das ist erste Klasse.»

Nachdem sie einmal in Richtung von Pietro Lombardi schaut, tut Egli das, was eigentlich der einstige «DSDS»-Sieger angekündigt hat: Sie holt die Goldene CD hervor und überreicht sie der Nachwuchssängerin. Damit überspringt Johanna eine Runde und ist direkt im Stadion-Recall. Pietro Lombardi kann wohl nicht so recht glauben, was gerade passiert, und sagt laut: «Hey, hallo, was soll das? Ich war noch nicht dran.»

Beatrice Egli und Loredana loben Johanna ebenfalls. Bild: rtl/ markus hertrich

Egli ist um keinen Spruch verlegen und ergänzt: «Weisst du... wer wartet, verliert.» Damit hat Lombardi seine Chance verpasst, der Kandidatin seine CD zu überreichen.