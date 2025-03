Conchita Wurst kommt an den ESC in Basel

Am Montag wurde in Basel das Rahmenprogramm für den Eurovision Song Contest in Basel vorgestellt. Dabei wurde klar: Wenn im Mai der ESC über die Bühne geht, treten auf der Eurovision-Village-Bühne diverse Hochkaräter auf, die einst selbst bei der grossen Show dabei waren.

Wie die Stadt Basel angekündigt hat, sind diverse ehemalige Schweizer ESC-Stars vor Ort. Mit dabei sind etwa Remo Forrer (Teilnehmer 2023), Luca Hänni (2019), Timebelle (2017), Sinplus (2012) und Anna Rossinelli (2011). Aber auch internationale ESC-Stars geben sich die Ehre – so wird etwa Conchina Wurst in Basel auftreten, die 2014 für Österreich den Contest gewann.

Conchita Wurst beim Auftritt im Jahr 2014. Bild: AP

Neben Stars mit ESC-Vergangenheit sind zahlreiche weitere Acts vor Ort. Angekündigt wurden etwa Rednex («Cotton Eye Joe») oder Snap! («Rhythm is a Dancer»). Ergänzt wird das Programm zudem durch lokale Chöre, Musikgruppen und DJs. (dab)