«Im Westen nichts Neues» auf Netflix: Neuer Trailer des deutschen Oscar-Kandidaten

«Im Westen nichts Neues» feiert am 12. September am Toronto Film Festival seine Premiere. Kinostart in der Deutschschweiz ist der 13. Oktober 2022. Danach kann der Film ab 28. Oktober auf Netflix gestreamt werden.

Es ist bereits die dritte Verfilmung von «Im Westen nichts Neues». Obwohl der Roman in deutscher Sprache verfasst wurde, hat sich in Deutschland bislang noch niemand an die Verfilmung des Klassikers gewagt.

Pickles und Cheese: Beutelteufel-Zwillinge begeistern Artenschützer

Ein Zwillingspärchen Tasmanischer Teufel begeistert Artenschützer in Australien: Die beiden Tierbabys, die auf die Namen Pickles und Cheese getauft wurden, wurden vor vier Monaten im Rahmen eines Zuchtprogramms der Organisation Aussie Ark zur Erhaltung der in Down Under endemischen Art geboren. Derzeit werden sie im Australian Reptile Park nördlich von Sydney per Hand von Tierpfleger Billy Collett aufgezogen. In acht Monaten sollen sie in einem Schutzgebiet in die Freiheit entlassen werden.