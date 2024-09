George Clooney und Brad Pitt gondeln verliebt durch Venedig – 25 Bilder zum Schwelgen

Kein Filmfestival ist so schön wie das von Venedig. Und nirgendwo sind die Stars so schön. Wie wir hier beweisen.

Die beiden sind noch immer zwei der grössten Hollywoodstars der Gegenwart, zwei echte Filmstars eben, sie haben schon oft zusammen gedreht und sind auch privat sehr gute Freunde. «Ich rufe George immer an, wenn die Dinge kompliziert werden», sagt Brad Pitt am Filmfestival von Venedig. George Clooney, der Einrenker. Gerade haben die beiden gemeinsam einen neuen Film gedreht, «Wolfs», sie spielen darin zwei Männer, deren Job es ist, die Probleme und Spuren anderer zu beseitigen. Und beide werden darin auf den gleichen Job angesetzt.

Clooney und Pitt haben sich gewünscht, dass der Film möglichst lange im Kino läuft, bevor er auf Apple+ erhältlich ist – der Streamer ignorierte ihren Wunsch. In Venedig zeigen sich die Freunde trotzdem glücklich, zweitens, weil sie gemeinsam da sind, erstens, weil sie mit ihren Gefährtinnen da sind: George mit Ehefrau Amal und Brad mit seiner Schweizerin. Pardon, mit der aus Genf stammenden Schmuckunternehmerin Ines de Ramon. Verliebt in Venedig. Wie schön. Hier sind ergreifende Bilder von ihnen und vielen anderen Stars.

Auch schön: Amals Kleid, das an eine Hochzeitsrobe erinnert. Vielleicht, weil die beiden vor genau zehn Jahren in Venedig geheiratet haben?

Bald ist Richard Gere mit dem von ihm produzierten Film über den Dalai Lama in Zürich am ZFF zu Gast. In Venedig besucht er mit seiner Frau und seinem ältesten Sohn ganz nonchalant eine Party.

Niemand versprüht heuer in Venedig so viel gute Laune und ist so lange da wie die australische Schauspielerin Cate Blanchett. Hier mit dem mexikanischen Regisseur Alfonso Cuarón, der eben noch am Filmfestival Locarno schwitzte. Die beiden zeigen in Venedig ihre Thriller-Serie «Disclaimer».

Die andere Top-Australierin, Nicole Kidman, zeigt in Venedig ihren Erotik-Thriller «Babygirl», in dem sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau spielt, die eine Affäre mit einem blutjungen Praktikanten hat.

Kidman hat an dem Film viel Freude. Vielleicht auch, weil der Praktikant von Harris Dickinson (rechts) gespielt wird, dem Männermodel aus dem Ich-kotze-ein-Schiff-voll-Film «Triangle of Sadness». Links im Bild: Antonio Banderas. Er spielt den gehörnten Ehemann.

Anglina Jolie hat es heuer nicht leicht in Venedig, sie muss dem mittlerweile verhassten Ex Brad Pitt aus dem Weg gehen (und umgekehrt).

Jolie triumphiert in Venedig als Opernsängerin Maria Callas in «Maria» von Pablo Larraín, dem chilenischen Regisseur, der immer gerne das Leben von grossen, tragischen Frauen verfilmt. Jolie singt in dem Film auch selbst.

