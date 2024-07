People-News

Nach langer Heimlich-Turtelei: Brad Pitt liebt gebürtige Schweizerin

Jetzt haben sie es also getan: Ein 60-jähriger Schauspieler und eine 34-jährige Juwelierin haben sich ganz offenherzig verliebt und händchenhaltend in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie heisst Ines de Ramon, er Brad Pitt, sie sollen schon seit Ende 2022 ein Paar sein, da wurden sie nämlich an einem Konzert von Bono gesichtet.

Bevor Diamanten-Ines ihren Hollywood-Brad kennen lernte, war sie mit dem wesentlich jüngeren, aber auch wesentlich unbekannteren Schauspieler Paul Wesley verheiratet. Sie ist übrigens eine gebürtige Schweizerin, ihr Vater war Bankier in Genf, wo Ines auch zur Welt gekommen und aufgewachsen ist. Mit 23 wanderte sie dann in die USA aus.

Ines de Ramon mit Brad Pitt in Silverstone. Bild: Getty Images Europe

Die beiden Turtelkätzchen liessen sich am Sonntag in Silverstone beim Formel-1-Rennen sehen, nicht nur aus Interesse, sondern auch, weil Brad Pitt in Silverstone seinen nächsten Film «F1» dreht, in dem er – na was wohl? – einen Formel-1-Piloten spielt.

Javier Bardem und Formel-1-Legende Lewis Hamilton spielen auch mit und Regie führt Joseph Kosinski («Top Gun: Maverick»), der Mann, bei dem sich über 60-jährige Schauspieler wie Cruise und Pitt noch einmal ganz jung fühlen dürfen. Schade, dass der Film nicht «Pittstop» heisst.

Ines de Ramon 2023 ohne Brad Pitt an einer Juweliers-Gala in New York. Bild: www.imago-images.de

Die «Bild»-Zeitung schaute genau hin und analysierte das freizeitbetonte Auftreten von Brad und Ines (heissen sie jetzt «Brines»?) so: «Brad trug einen ulkigen Anglerhut (‹Bucket Hat›), Ines keinen BH. Dafür eine dezente goldene Kette und eine Pekaboo-Handtasche von Fendi (ca. 4000 Euro).»

Vielleicht trägt Brad ja keine Unterhose, dafür den «ulkigen Anglerhut» und eine Vacheron Constantin 222 (ab 27'000 Euro)? Letztere gehört ja zu seinen Lieblingsuhren. Wir werden es nie erfahren.

P.S. Auffallend ist übrigens die Ähnlichkeit von Ines de Ramon und Amal Clonney, der Gattin von Brads gutem Freund George. Just saying!

