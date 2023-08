1 / 14 Serienvorschau September 2023

11 Film- und Serien-Highlights im September

Welche Serien und Filme laufen im September auf dem Streaming-Dienst deines Vertrauens und in den Kinos? Hier findest du es heraus.

Im September kommt die Netflix-Hit-Serie «Sex Education» für eine finale Staffel zurück. Apple TV+ trumpft unter anderem mit einer neuen Staffel von «The Morning Show» mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon auf. Diese und weitere Film- und Serien-Highlights im September findest du hier.

Netflix

«Sex Education»

Eric und Otis stehen vor einer neuen Herausforderung: ihrem ersten Tag auf einem College. Doch da läuft alles ganz anders, als sie es von der Moordale High gewohnt sind. Auch ihre ehemaligen Mitschülerinnen und -schüler müssen sich neu orientieren und auf dem weniger wettbewerbsorientierten College zurechtfinden. Währenddessen lebt Maeve ihren Traum in den USA, wo sie auf einer renommierten Schule zur Schriftstellerin ausgebildet wird.

Die finale Staffel startet am 21. September.

«Disenchantment»

Bean möchte Dreamland aus den Fängen ihrer Mutter, Königin Dagmar, befreien. Dazu muss sie einer Prophezeiung zuvorkommen, die vorhersagt, dass sie jemanden töten wird, den sie liebt. Bean, Elfo und Luci müssen sich Satan, einer kopflosen Leiche, einem bösen Wissenschaftler und ihrer schrecklichsten Herausforderung stellen: ihrer wahren Bestimmung.

Die fünfte und finale Staffel kann ab dem 1. September geschaut werden.

«Liebes Kind»

«Liebes Kind» beginnt da, wo andere Thriller enden: mit einer Erlösung. Lena lebt mit ihren beiden Kindern in einem abgelegenen Haus, wo sie strengen Regeln folgen müssen: Zu exakt vorgeschriebenen Zeiten nehmen sie ihre Mahlzeiten ein, gehen auf Toilette und ins Bett. Sie machen alles, was er ihnen sagt. Eines Tages gelingt Lena die Flucht und sie und ihre Tochter werden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Das wahre Ausmass des Albtraums zeigt sich erst, als Lenas Eltern, die seit 13 Jahren nach ihrer Tochter suchen, im Spital eintreffen.

Der Thriller kann ab dem 7. September geschaut werden.

Disney Plus

«Tiere hautnah mit Bertie Gregory»

Bertie Gregory reist um die Welt, um den Alltag von Tieren zu zeigen, wie er bisher nicht gesehen wurde. Unter extremen Bedingungen und mit neuster Technologie versucht er, den Zuschauenden die tierischen Herausforderungen näherzubringen.

Die National-Geographic-Serie läuft ab dem 13. September.

«Justified: City Primeval»

US-Marshal Raylan Givens verschlägt es nach Detroit, wo er auf Clement Mansell trifft – auch bekannt als «The Oklahoma Wilman». Mansell ist ein gewalttätiger Soziopath, der bereits einmal durch die Finger des Detroit Police Department geschlüpft ist und nicht vorhat, von Givens gefasst zu werden.

Die Serie hat eine Altersfreigabe 16+ und ist ab dem 6. September auf Disney Plus verfügbar.

Sky Show

«Das Boot»

Im Mittelmeer spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg weiter zu und in Berlin machen sich Intrigen und Geheimnisse breit – der Widerstand gegen die Nazis wächst. Die vierte Staffel verlagert ihre Schauplätze nach Berlin und Italien. Dabei wird neben der dramatischen Zuspitzung des 2. Weltkriegs auch die Verwicklung des Nazi-Regimes und der katholischen Kirche thematisiert.

Die vierte Staffel startet am 23. September.

«Mayans M.C.»

In der fünften Staffel des «Sons of Anarchy»-Spin-offs «Mayans M.C.» bringt Mannys Tod Nachwirkungen in der Gruppe mit sich. EZ ist zu allem bereit, um Mannys Tod zu rächen. Dabei kommt Isaac ins Rennen, der für EZ einen grossen Gegenspieler darstellt.

Die fünfte Staffel ist ab dem 12. September verfügbar.

Amazon Prime

«Gen V»

Das «The Boys»-Spin-off dreht sich um die erste Generation von Superhelden, die von Compound V wissen und wissen, dass ihre Kräfte injiziert wurden. Diese jungen, wettbewerbsorientierten Helden stellen ihre körperlichen und moralischen Grenzen auf die Probe, indem sie um den begehrten Spitzenplatz der Akademie wetteifern. Dabei müssen sie feststellen, dass der Unterschied zwischen richtig und falsch nicht so klar ist, wie sie einst glaubten.

Die Serie startet am 29. September.

Apple TV

«The Morning Show»

In der neuen Staffel von «The Morning Show» zeigt ein Tech-Titan Interesse am Sender UBA. Als die Zukunft des Senders in Frage gestellt wird, ist jeder dazu gezwungen, sich mit seinen Grundwerten auseinanderzusetzen – sei das innerhalb oder ausserhalb des Teams.

Die dritte Staffel kann ab dem 13. September geschaut werden.

Kino

«A Haunting in Venice»

Meisterdetektiv Hercule Poirot geniesst seinen Ruhestand in Venedig. Widerwillig nimmt er eines Abends an einer Séance in einem verfallenen Palazzo, in dem es angeblich spukt, teil. Doch dann wird einer der Gäste ermordet und Poirot befindet sich mitten in einer Welt voller Schatten und Geheimnisse.

Kinostart ist der 14. September.

«Mami Wata»

In einem kleinen Fischerdorf im Westen Afrikas leben die Menschen tief in ihrer eigenen Kultur verwurzelt. Die Harmonie wird aber bedroht, als zwei Schwestern dafür kämpfen müssen, ihr Volk zu retten und den Ruhm ihrer Göttin, der Mutter des Wassers, wiederherzustellen. Als ein Junge stirbt, wird die Existenz der Göttin in Frage gestellt.

Kinostart ist der 21. September.

