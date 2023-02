1 / 16 Serienvorschau März 2023

Diese 13 Filme und Serien möchtest du im März nicht verpassen

Mehr «Leben»

Im März erscheinen gleich mehrere mit Spannung erwartete Fortsetzungen. So läuft auf Disney Plus die dritte Staffel von «The Mandalorian» an, im Kino können «John Wick»-Fans den vierten Teil schauen und für Fantasy-Begeisterte veröffentlicht Netflix die zweite Staffel von «Shadow and Bone».

Diese und weitere Film- und Serien-Highlights findest du hier:

Netflix

«Shadow and Bone»

Nach den Ereignissen in der ersten Staffel befindet sich Alina Starkov auf der Flucht und ist wild entschlossen, die Schattenflur zu vernichten und Ravka vor dem Untergang zu bewahren. Doch General Kirigan hat eine neue Armee mit scheinbar unzerstörbaren Schattenmonstern und ist gefährlicher denn je. Um überhaupt eine Chance gegen ihn zu haben, macht sich Alina auf eine Reise, um zwei mythische Wesen zu finden, die ihre Kräfte verstärken können.

Streaming-Start der zweiten Staffel ist der 16. März.

«Luther: The Fallen Sun»

In der britischen Serie «Luther» spielte Idris Elba einen Detektiv. Nun kriegt die Serie, die 2019 abgesetzt wurde, eine Fortsetzung in Form eines Filmes, der da ansetzt, wo die Serie aufhörte. Während ein Serienmörder London terrorisiert, sitzt John Luther im Gefängnis und wird von seinem schlechten Gewissen geplagt, diesen nicht fassen zu können. Er beschliesst, aus dem Gefängnis auszubrechen und mit allen Mitteln den Mörder dingfest zu machen.

Der Film kann ab dem 10. März geschaut werden.

Disney Plus

«The Mandalorian»

Nachdem der Kopfgeldjäger Din Djarin seine Maske abgenommen hat, ist er bei seinem Volk, den Mandalorianern, in Ungnade gefallen. Mit Grogu wiedervereint, macht er sich auf eine Reise, bei der sie auf neue Feinde treffen. Währenddessen kämpft die Neue Republik damit, die dunkle Vergangenheit der Galaxis zurückzulassen.

Die dritte Staffel startet am 1. März.

«Fleishman Is In Trouble»

Toby Fleishman ist 41 Jahre alt und kürzlich geschieden. Er stürzt sich ins Online-Dating und hat dabei so viel Erfolg bei Frauen wie noch nie. Als sein erster Sommer als Single beginnt, verschwindet seine Ex-Frau und lässt ihn allein mit den beiden gemeinsamen Kindern zurück.

Die Serie kann ab dem 1. März geschaut werden.

«Boston Strangler»

Loretta McLaughlin ist die erste Journalistin, die in den 60er-Jahren eine Verbindung zwischen mehreren Mordfällen in Boston herstellt. Als sich die Mordfälle häufen, holt sie sich für ihre Ermittlungen Hilfe bei einer Kollegin, doch die Arbeit der beiden Frauen wird durch den gravierenden Sexismus der damaligen Zeit behindert. Sie lassen sich davon aber nicht aufhalten und setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um die Wahrheit herauszufinden.

Der Film läuft ab dem 17. März auf Disney Plus.

Apple TV+

«Ted Lasso»

Während Ted mit dem Druck auf der Arbeit – der Aufstieg von AFC Richmond und der Mediendruck, der darauf folgt – klarkommen muss, hat er zu Hause mit seinen persönlichen Problemen zu kämpfen. Die Dinge scheinen sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon auseinanderzufallen, aber das Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben.

Die dritte Staffel startet am 15. März.

Amazon Prime Video

«Daisy Jones & The Six»

Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller erzählt «Daisy Jones & The Six» die Story einer Band in den 70er-Jahren. Über Nacht werden sie durch die Chemie zwischen den beiden Lead-Sängern zu Weltstars, doch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere bricht die Band auseinander. Erst Jahrzehnte später sind die Bandmitglieder dazu bereit, die Wahrheit zu erzählen.

Die erste Staffel startet am 3. März.

Sky Show

«Christian»

Christian ist Handlanger für einen italienischen Mafia-Boss. Jegliche Versuche, in der Mafia aufzusteigen, scheitern und die unerträglichen Schmerzen in seiner Hand behindern ihn in seinem Job nur noch mehr. Bald merkt er, dass seine Hände heilende Kräfte haben, was das Interesse des Vatikans auf sich zieht.

Die italienische Serie kann ab dem 9. März geschaut werden.

«Erfundene Wahrheit – Die Relotius Affäre»

«Der Spiegel»-Reporter Claas Relotius sorgte für einen der grössten Skandale des Journalismus im deutschsprachigen Raum, als herauskam, dass seine Reportagen praktisch alle erfunden waren. Als sein Kollege Juan Moreno begann, die Wahrheit der Artikel anzuzweifeln, wurde dieser gefeuert und begann, auf eigene Faust gegen Relotius zu ermitteln.

Diese deutsche Dokumentation ist ab dem 24. März verfügbar.

Kino

«John Wick: Chapter 4»

In «John Wick: Chapter 4» entdeckt Auftragskiller John Wick einen Weg, die Hohe Kammer zu besiegen. Bevor es so weit kommt, muss er jedoch gegen seinen grössten Feind antreten, der auf der ganzen Welt über mächtige Allianzen verfügt.

In den Deutschschweizer Kinos läuft der Film ab dem 23. März.

«Creed III»

Adonis Creeds Leben könnte nicht besser laufen: Seine Karriere als Boxer floriert und auch sein Familienleben ist top. Da taucht plötzlich Damian auf, ein Kindheitsfreund von Adonis, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde und sich nun im Ring beweisen möchte. Aus den Freunden werden Rivalen, die eine alte Rechnung zu begleichen haben, und Damian ist ein gefährlicher Gegner, da er nichts zu verlieren hat.

Kinostart ist der 2. März.

«The Fabelmans»

«The Fabelmans» ist ein teils autobiografischer Film, der auf dem Leben von Steven Spielberg basiert, der hier auch Regie führt. Sammy lebt mit seinen Eltern in New Jersey, wo der Achtjährige bei seinem ersten Kinobesuch seine Liebe zum Film entdeckt. Je mehr er aber die Kamera in der Hand hat und sein filmisches Auge schult, merkt er, wie viele Brüche und Geheimnisse seine Familie hat.

Der Film läuft ab dem 9. März im Kino.

«Scream VI»

Sam und Tara haben die Ereignisse im fünften Teil der «Scream»-Reihe überlebt und lassen gemeinsam mit ihren Freunden die Kleinstadt hinter sich. In New York wollen sie neu beginnen, doch so einfach lässt Ghostface sie nicht entwischen. Egal, wo sie sind, Ghostface ist immer da und es dauert nicht lange, bis er sein Messer zückt und Angst und Schrecken verbreitet.

Der Horrorfilm läuft ab dem 9. März in Schweizer Kinos.