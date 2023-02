Harry verabschiedet sich von seinem Cousin Dudley – eine Szene, die aus den «Harry Potter»-Filmen gelöscht wurde. Bild: warner bros.

Diese gelöschte Szene in «Harry Potter» rührt Fans zu Tränen

Momentan kursiert ein Video im Netz, das eine gelöschte Szene in «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1» zeigt. Darin ist zu sehen, wie sich Harry von den Dursleys verabschiedet. Vernon, Petunia und Dudley wurden zu ihrer eigenen Sicherheit wegen der Bedrohung durch Lord Voldemort und die Todesser gezwungen, ihr Haus zu verlassen.

In den Filmen kommt Harrys Cousin Dudley als unausstehlich, verwöhnt und keine besonders sympathische Person herüber. Doch wer die Bücher gelesen hat, weiss: Das stimmt so nicht. Harrys und Dudleys Beziehung ist komplexer, als in den Filmen dargestellt und eine gelöschte Szene zeigt genau das auf.

Die Szene startet mit Vernon, der seine Familie ins Auto hetzt, scheinbar ohne sich von seinem Neffen Harry verabschieden zu wollen. Als Harry die Treppe hinuntergeht, trifft er auf seine Tante, die in Gedanken versunken im Wohnzimmer steht. Nachdem er ihr erklärt hat, dass sie hier nicht sicher ist, antwortet sie: «Meinst du, ich weiss nicht, wozu sie fähig sind? Du hast in jener Nacht in Godrics Hollow nicht nur eine Mutter verloren, weisst du. Ich habe meine Schwester verloren.»

Die gelöschte Szene hier schauen:

Bevor Dudley zu seinen Eltern ins Auto steigt, fragt er seinen Vater: «Ich verstehe das nicht, kommt er nicht mit uns mit?» Sein Vater antwortet, dass Harry «nicht mitkommen will». Darauf sagt Harry, der noch im Eingang steht «Ich bin nur eine Platzverschwendung, nicht war, Vernon?». Obwohl Dudley aufgefordert wird, in den Wagen zu steigen, ignoriert er seinen Vater und geht zu Harry hinüber, reicht ihm die Hand und sagt zu ihm: «Ich halte dich nicht für eine Platzverschwendung.» Letzteres sagt Dudley im Buch genau so zu Harry.

Fans reagieren sehr emotional auf diese gelöschte Szene. In den Kommentaren schreiben Fans: «Wer auch immer beschlossen hat, diese Szenen zu streichen, sollte nach Askaban geschickt werden», «Ich weine jedes Mal, wenn Dudley das sagt, verdammt» und «Es wurden so viele Szenen aus Harry Potter gestrichen, die den Film so viel besser und verständlicher gemacht hätten». Diese Szene würde einen sehr tiefen Einblick geben, wer Dudley wirklich war und sei auch in den Filmen wichtig für seine Charakterentwicklung.

