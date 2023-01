1 / 13 10 Film-Highlights, die 2023 herauskommen

Diese 10 Film-Highlights erwarten dich im 2023

Das Kinojahr 2023 bietet neue Abenteuer von Superhelden, viele Explosionen und zahlreiche Fortsetzungen von beliebten Franchisen. Hier kommt eine Übersicht der Filme, die dich dieses Jahr erwartet. Markier deinen Kalender!

«Creed 3»

Handlung

Nicht nur die Karriere, auch das Familienleben von Adonis Creed entwickeln sich blendend. Da taucht ein Jugendfreund von Creed auf, der nach einer langen Haftstrafe endlich wieder auf freiem Fuss ist und sich im Ring beweisen möchte. Adonis muss sich einem Gegner stellen, der nichts zu verlieren hat.

Kinostart

2. März 2023

Cast

Michael B. Jordan spielt wieder in der Hauptrolle. Weiter dabei sind Tessa Thompson, Jonathan Major und Phylicia Rashad. Sylvester Stallone wird nicht mehr vorkommen. Hauptdarsteller Jordan führte ausserdem Regie.

Trailer

«Oppenheimer»

Handlung

«Oppenheimer» handelt vom «Vater der Atombombe», J. Robert Oppenheimer. Dieser spielte in den 1940er-Jahren bei der Entwicklung dieser Nuklearwaffen eine entscheidende Rolle. Doch als er die Zerstörung sah, die Atomwaffen anrichten, fing er an, seine Taten zu bereuen.

Kinostart

20. Juli 2023

Cast

Der Hauptcharakter wird von Cillian Murphy gespielt. Zum Cast gehören weitere Stars wie Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Jack Quaid und Rami Malek. Regisseur ist Christopher Nolan.

Trailer

«Guardians of the Galaxy Vol. 3»

Handlung

Der dritte Teil wird auch gleich der letzte sein von «Guardians of the Galaxy». Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt, ausser, dass sich das inzwischen eingespielte Team rund um Peter Quill in ein neues Weltraum-Abenteuer stürzt. Der Trailer verrät ausserdem, dass wir mehr über Rockets Vergangenheit erfahren werden.

Kinostart

3. Mai 2023

Cast

Zum Cast gehören: Pom Klementief, Will Poulter, Karen Gillan, Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel und Sean Gunn. Regisseur ist James Gunn.

Trailer

«John Wick: Kapitel 4»

Handlung

Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich der Kinostart von «John Wick: Kapitel» 4 um zwei Jahre. Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt, ausser, dass Auftragskiller John Wick sich im Krieg gegen die Hohe Kammer befindet.

Kinostart

23. März 2023

Cast

Im Film spielen Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Ian McShane, Donnie Yen, Bill Skarsgård und Hiroyuki Sanada mit. Regisseur ist Chad Stahelski.

Trailer

«Mission: Impossible 7»

Handlung

Ethan Hunts Tage als Agent für unmögliche Missionen sind noch nicht vorbei. Sein altbewährtes Team (Benji, Isla und Luther) ist auch in diesem neuen Abenteuer auf seiner Seite. In diesem siebten Teil erscheint White Widow wieder, der Film bringt aber auch neue Spieler, sodass selbst für die CIA-Chefin schwer wird zu durchschauen, wem sie noch trauen kann.

Kinostart

13. Juli 2023

Cast

Tom Cruise kehrt als Ethan Hunt zurück. Auch wieder mit dabei sind Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhamnes und Vanessa Kirby. Wie auch bei den letzten beiden «Mission: Impossible»-Filmen führt Christopher McQuarrie Regie.

Trailer

«Barbie»

Handlung

Wer auf IMDb nachschauen möchte, worum es im «Barbie»-Film geht, stösst auf folgende Beschreibung:

In «Barbie» passiert eine Geschichte. Interessant … 🤔 Bild: imdb

Oder anders: Barbie lebt in einem idyllischen Land, aber hat das Gefühl, nicht mehr in diese makellose Gesellschaft zu passen. Sie wird deshalb aus ihrem Land verstossen und findet sich in der realen (also unseren) Welt wieder. Hier merkt sie, dass Einzigartigkeit viel spannender ist.

Kinostart

20. Juli 2023

Cast

Margot Robbie spielt Barbie, Ryan Gosling Ken. Weiter sind Will Ferrell, Emma Mackey, Simu Liu und Ncuti Gatwa im Film zu sehen. Regie für Greta Gerwig.

Trailer

Video: watson/lucas zollinger

«Dune: Part Two»

Handlung

Der zweite Teil von «Dune» setzt dort an, wo der erste aufgehört hat. Nachdem das Haus Atreides gefallen ist, hat Baron Karkonnen die Geschäfte auf dem Planeten Arrakis übernommen. Paul und seine Mutter verstecken sich in der Wüste und leisten Widerstand aus dem Untergrund. Vor die Wahl gestellt zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des bekannten Universums, versucht Paul, eine schreckliche Zukunft zu verhindern, die nur er voraussehen kann.

Kinostart

2. November 2023

Cast

Neben der Hauptbesetzung (Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem und Rebecca Ferguson) aus dem ersten Teil sind weitere Stars mit an Bord: Florence Pugh, Austin Butler und Christopher Walken. Wie auch beim ersten Film führt Denis Villeneuve Regie.

Erstes Poster

Das einzige Poster, das es bisher zu «Dune 2» gibt. Bild: warner bros.

«Indiana Jones und der Ruf des Schicksals»

Handlung

Wir schreiben das Jahr 1969, und die Welt steht kurz vor der Mondlandung. Archäologe Indiana Jones ist beunruhigt über die Tatsache, dass die US-Regierung ehemalige Nazis rekrutiert hat, um die Sowjetunion im Wettrennen zum Mond zu schlagen. Indy möchte etwas in die Finger bekommen, das die Welt zu einem besseren Ort machen könnte – aber da ist er nicht der einzige.

Kinostart

29. Juni 2023

Cast

Harrison Ford wird ein letztes Mal in die Rolle von Indiana Jones schlüpfen. Weitere Rollen werden von Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Toby Jones und Antonio Banderas besetzt. Regisseur ist James Mangold.

Trailer

«Wonka»

Handlung

«Wonka» spielt in den jungen Jahren der Kult-Figur Willy Wonka. Die Geschichte handelt davon, wie der Süssigkeitenliebhaber den Umpa-Lumpas begegnete und wie diese zu seinen Helfern wurden.

Kinostart

14. Dezember 2023

Cast

Timothée Chalamet schlüpft in die Rolle des Willy Wonka. Auch dabei sind Olivia Colman, Keegan-Michael Key und Rowan Atkinson. Regie führt Paul King.

Erstes Bild

Timothée Chalamet als Willy Wonka. Bild: warner bros.

«Der Super Mario Bros Film»

Handlung

Dieser Animationsfilm basiert auf den Kult-Videospielen Super Mario. Klempner Mario und sein Bruder Luigi müssen durch ein Labyrinth reisen, um Prinzessin Peach zu retten.

Kinostart

6. April 2023

Cast

Chris Pratt ist Synchronsprecher von Mario, Anya Taylor-Joy und Prinzessin Peach. Weiter sind Jack Black, Seth Rogen und Charlie Day mit dabei.

Trailer

Welchen Film wirst du 2023 auf keinen Fall verpassen?

