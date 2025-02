Robert De Niro spielt einen ehemaligen US-Präsidenten in «Zero Day». Bild: netflix

«Zero Day» ist eine der grössten Netflix-Serien des Jahres – darum geht's

Hendrik Busch / watson.de

Vor einem Jahr erschien der Tech-Thriller «Leave the World Behind» von Sam Esmail bei Netflix. Eine Fortsetzung erhält der Film nicht, aber dieses Jahr kommt sowas wie ein geistiger Nachfolger zu Netflix.

In «Leave the World Behind» werden die USA von einem gezielten Cyber-Angriff in einen Bürgerkrieg gelenkt. Erst bricht die digitale Infrastruktur zusammen, Misstrauen unter der Bevölkerung wird gesät, dann erodiert der gesellschaftliche Zusammenhalt und ein Bürgerkrieg bricht aus.

«Leave the World Behind» zeigte diesen apokalyptischen Prozess aus der Perspektive einer Familie. «Zero Day» nimmt den Blickwinkel des US-amerikanischen Regierungsapparats ein.

Darum geht es in «Zero Day»

Die Miniserie «Zero Day» beginnt mit einem verheerenden Anschlag, bei dem «3402 Menschen starben», wie der fiktive Ex-Präsident George Mullen im Trailer erklärt. Das genaue Wesen des Anschlags wird noch nicht deutlich, aber es geht wohl um einen weitgehend technischen Zusammenbruch, bei dem etwa U-Bahnen kollidieren.

Ein Fernsehmoderator erklärt: «Jedes Handy in Amerika erhielt dieselbe verstörende Nachricht: 'Es wird wieder passieren.'» Das ist die hoch spannende Ausgangslage von «Zero Day», das wohl durchaus als Kommentar auf die angespannte Lage in den USA zu sehen ist.

Grosse Ambitionen: Die Besetzung von «Zero Day»

Nicht nur der explosive Plot, auch die Besetzung deutet auf die grossen Ambitionen hin, die «Zero Day» in sich trägt. So wird der ehemalige US-Präsident von Robert De Niro verkörpert. Mullen führt die sogenannte «Zero Day»-Kommission an. Der gesamte, in Alarmbereitschaft versetzte Regierungskörper, der Serie besteht ebenfalls aus bekannten Gesichtern.

Jesse Plemons, zuletzt in der ähnlich gearteten USA-Apokalypse «Civil War» dabei, spielt einen Mitarbeiter des Präsidenten. Joan Allen, bekannt aus der «Bourne»-Reihe, verkörpert die ehemalige First Lady. Dazu kommen unter anderem Dan Stevens («The Guest»), Lizzy Caplan («Cloverfield»), Bill Camp («Das Damengambit») Matthew Modine («Stranger Things») und Angela Bassett («Black Panther») als amtierende Präsidentin.

Die Idee zur Serie stammt von Eric Newman, Noah Oppenheim und Michael Schmidt.

