Epochale Zeitenwende: Broccoli-Dynastie übergibt James Bond an Amazon

Das kommt unerwartet und ist tatsächlich eine epochale Zeitenwende: Die Broccoli-Dynastie, die in früheren Generationen nicht nur dem Gemüse ihren Namen geliehen haben soll, sondern die auch die Bond-Filme ins Leben gerufen hat, übergibt die wohl grösste Franchise der Filmgeschichte an Amazon. Die langjährige Bond-Produzentin Barbara Broccoli, die 1995 mit «Golden Eye» die Nachfolge ihres Vaters Albert angetreten hatte, und ihr Co-Produzent Michael G. Wilson haben ihren Rücktritt verkündet.

Sie werden nun die kreative Kontrolle an Amazon MGM Studios abgeben, die gegründet wurden, als Amazon 2021 das Mutterstudio von Bond aufkaufte. Der neue Vertrag kommt nach zunehmenden Spekulationen über das Schicksal des britischen Spions, vier Jahre nach seinem letzten Auftritt in «No Time to Die», der auch der letzte Auftritt von Daniel Craig in dieser Rolle war. In einer Erklärung heisst es – so meldet die BBC – dass Broccoli und Wilson «Miteigentümer der Franchise bleiben», Amazon MGM Studios aber «die kreative Kontrolle» erhalten werden.

Wilson, 83, sagte: «Nach meiner 007-Karriere, die sich über fast 60 unglaubliche Jahre erstreckt, ziehe ich mich von der Produktion der James-Bond-Filme zurück, um mich auf Kunst und wohltätige Projekte zu konzentrieren. Deshalb sind Barbara und ich uns einig, dass es an der Zeit ist, dass unser zuverlässiger Partner, Amazon MGM Studios, James Bond in die Zukunft führt.»

Sean Connery und Ursula Andress 1963 im ersten Bond «Dr. No». Bild: imago

Broccoli, 64, fügte hinzu: «Mein Leben war der Erhaltung und dem Ausbau des aussergewöhnlichen Erbes gewidmet, das Michael und mir von unserem Vater hinterlassen wurde. Ich hatte die Ehre, mit vier der unglaublich talentierten Schauspieler, die 007 gespielt haben, und Tausenden von wunderbaren Künstlern eng zusammenzuarbeiten. Mit dem Abschluss von ‹No Time to Die› und Michaels Rückzug aus dem Filmgeschäft ist es für mich an der Zeit, mich auf meine anderen Projekte zu konzentrieren.»

Die Marke Bond wird also nicht von einem reichen Österreicher gekauft werden.

(BBC/sme)