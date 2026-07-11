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Kühltuch oder Kühlweste: Diese Hitze-Gadgets sorgen für Abkühlung

Schwitzen im Sommer: Die Hitze setzt uns allen zu
Bei den derzeitigen Temperaturen ist jede kleine Abkühlung willkommen.Bild: Shutterstock

Mit diesen Gadgets überstehst du (vielleicht) die Hitzewelle

Auch diese Woche heisst es wieder: Achtung, fertig, Schwitzen. Für Abkühlung sorgen jedoch immer mehr Hitze-Gadgets aus dem Netz.
11.07.2026, 19:2011.07.2026, 19:20
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Die Sonne scheint, die Ventilatoren laufen auf Hochtouren und der Schweiss läuft in Strömen: Auch diese Woche steigen die Temperaturen über 30 Grad. Bei der Hitze ist es selbst im Schatten nicht mehr auszuhalten. Aus diesem Grund versuchen immer mehr Leute, sich mit cleveren Hitze-Gadgets aus dem Netz Abhilfe zu verschaffen. Mit dabei sind auch einige skurrile Produkte. Ob sie wirklich alle helfen, ist aber fraglich.

Nackenventilator

Kleine Handventilatoren in allen Formen und Grössen sind schon allgemein bekannt, doch jetzt gibt es eine Steigerung: ein Ventilator für den Nacken. Der Vorteil ist, dass dabei die Hände frei bleiben. Der Ventilator wird einfach um den Hals getragen und bläst gleichmässig Luft ins Gesicht und an den Nacken.

Nackenventilator
Der Nackenventilator von Jisulife ist aktuell nicht verfügbar.Bild: galaxus.ch

Regenschirm mit Wassernebel

Dieser Schirm schützt nicht nur vor der Sonne, sondern sprüht aus feinen Düsen entlang des Schirmrands Wassernebel. Das Wasser gelangt beispielsweise über einen kleinen Wassertank im Griff in den Schirm.

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Lange wird das Wasser im Schirm wohl nicht halten. Und Lust darauf, die ganze Zeit den Tank aufzufüllen, haben wohl auch die wenigsten. Spaziergänge mit dem Hund könnte der Schirm aber beispielsweise ein wenig erleichtern. Und es ist auch einfach witzig.

Kühlkleidung

Bei über 30 Grad noch ein Kleidungsstück mehr anzuziehen, schreckt im ersten Moment ab, doch diese Weste verspricht einen Kühleffekt von bis zu 15 °C unterhalb der Umgebungstemperatur. Dafür muss die Weste nur einmal mit Wasser nass gemacht werden. Die Weste wird für körperliche Arbeiten im Freien empfohlen.

Kühlweste
Die Weste verspricht einen Kühleffekt für einen ganzen Tag.Bild: strauss.com

Eine Kühlweste des Herstellers Inuteq funktioniert dagegen mit Kühlpads, die in unterschiedlichen Stärken verfügbar sind. Eine Journalistin des Tagesanzeigers testete das gute Stück. Der Effekt hielt etwa 90 Minuten an.

Diese für den Outdoorbereich empfohlene Kappe soll bis zu acht Stunden kühlen. Sie muss nur mit Wasser begossen werden und danach kurz ausgewrungen werden. Im Test des Tagesanzeigers liess sich jedoch kein besonderer Effekt feststellen.

Kühlkappe
Die Kühlkappe kostet 40 Franken.Bild: galaxus.ch

Kühlendes Gelkissen

kühlendes Geleisen
Mit diesem Kissen bekommen vielleicht auch Dachgeschossbewohner ein wenig Schlaf.Bild: amazon.de

Besonders für arme Seelen, die in einer Dachgeschosswohnung leben und leiden, bietet sich dieses Kissen an. Das Gelkissen bringt einen kühlenden Effekt, nachdem es etwa 30 Minuten lang im Kühlschrank gelegen hat.

Auch Kühlmatratzen oder Kühlunterlagen für Hund oder Katze gibt es online zu kaufen.

Tragbarer Mini-Kühlschrank

tragbarer Minikühlschrank
Der Mini-Kühlschrank für 44 Franken hat eine Kapazität von vier Litern.Bild: amazon.de

Bei Hitze sollte man bekanntlich viel trinken. Doch lauwarmes Wasser, das seit Stunden in der Tasche mitgetragen wird, ist wenig verlockend. Abhilfe schafft ein Mini-Kühlschrank, der sich an der Steckdose oder im Auto betreiben lässt. Er bietet Platz für bis zu sechs Getränkedosen und hält Getränke angenehm kühl.

Kühltuch

Kühltuch
Das Kühltuch funktioniert durch Verdunstungskälte.Bild: Kuehltuch.ch

Das Kühltuch ist besonders für unterwegs geeignet, denn es muss nur nass gemacht werden. Es funktioniert alleine durch Verdunstungskälte: Während das Wasser verdunstet, entzieht es so der Haut Wärme und sorgt für den spürbaren Kühleffekt.

Wiederverwendbare Eiswürfel

Wiederverwendbare Eiswürfel
Diese Eiswürfel können einfach wieder eingefroren werden.Bild: galaxus.ch

Was gibt's Besseres als einen eisigen Eiskaffee mit Eis im Sommer? Die Betonung liegt auf eisig. Das Problem dabei ist aber, dass das Getränk nach wenigen Minuten verwässert wird. Diese Eiswürfel hier bleiben in ihrer Form und können einfach wieder eingefroren werden. Dazu kommt, dass die Würfel auch in ein Handtuch gewickelt als Eisbeutel verwendet werden können.

Wasserhängematte

Wasserhängematte
In der Wasserhängematte kann man seine Seele baumeln lassen.Bild: landi.ch

Wer das Glück hat, in der Nähe eines Sees zu wohnen oder einen eigenen Pool zu besitzen, sollte eine Wasserhängematte ausprobieren. Anders als bei einer herkömmlichen Luftmatratze liegt der Körper dabei grösstenteils im Wasser. Möglich macht das ein Netzeinsatz in der Mitte der Matte, der für angenehme Abkühlung sorgt.

Halbgarage

Halbgarage
Mit einer Halbgarage heizt sich das Auto weniger stark auf.Bild: automundo.ch

Im Sommer in ein aufgeheiztes Auto zu steigen, ist alles andere als angenehm. Abhilfe schaffen kann eine sogenannte Halbgarage. Die Abdeckplane schützt Windschutzscheibe, Seitenfenster und Dach vor direkter Sonneneinstrahlung und reduziert so die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums. Ein Test des ADAC zeigte, dass ein Fahrzeug unter einer Halbgarage im Innenraum bis zu zehn Grad kühler war als ein ungeschütztes Fahrzeug.

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Bilder, die immerhin ein bisschen gegen die Hitze helfen ❄️
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Bilder, die immerhin ein bisschen gegen die Hitze helfen ❄️
quelle: shutterstock
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Der Sommer ist da! Diese watsons verraten, warum sie die Hitze geil finden
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