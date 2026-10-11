Gesunde Grenzen setzen kann befreiend sein. Bild: www.imago-images.de

Du sagst ständig Ja, obwohl du Nein meinst? Diese 4 Sätze retten dich

Grenzen setzen muss nicht laut sein. Oft reicht ein einziger, gut gewählter Satz, damit andere sie plötzlich respektieren. Selbstführungs-Coachin Karin Kuschik hat vier davon parat. Sie klingen unscheinbar – wirken aber Wunder.

Alice Mecke / watson.de

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Du sagst «Ja», obwohl in dir alles «Nein» schreit? Du sagst für Dinge zu, die du eigentlich niemals schaffst, und ärgerst dich hinterher? Damit bist du nicht allein. Die gute Nachricht: Karin Kuschik, die seit über 25 Jahren auch Spitzenführungskräfte berät, ist überzeugt, dass oft schon ein kleiner Satz reicht, um das zu ändern.

In ihrem Spiegel-Bestseller «50 Sätze, die das Leben leichter machen» versammelt sie 50 solcher Mini-Wunderwaffen für mehr innere Souveränität. Vier davon haben wir für dich rausgesucht.

«Ich weiss nicht» heisst immer «Nein»

Dieser Satz ist eigentlich eine Notiz an dich selbst. Wie oft zögerst du bei einer Bitte, spürst so ein leises Ziehen im Bauch – und quatschst dich dann doch in ein Ja, nur weil dir auf die Schnelle kein guter Absagegrund einfällt?

Genau da hakt Kuschiks Gedanke ein: Wenn du innerlich zögerst, ist das meistens schon die Antwort. Ein echtes «Ja» fühlt sich klar an. Ein «hm, ich weiss nicht» ist dagegen oft ein verkapptes «Nein», das sich bloss noch nicht traut.

Wer das versteht, muss sein Zögern nicht länger wegdiskutieren, sondern darf es als ehrlichen Kompass nehmen. Das bewahrt dich davor, ständig Dinge zu übernehmen, die du eigentlich gar nicht willst.

«Das möchte ich dir lieber nicht versprechen»

Wir versprechen im Alltag viel zu schnell. «Klar, mach ich bis morgen», «Logo, bin dabei» – und schon stehen wir unter Druck, ein Wort einzulösen, das uns eigentlich überfordert. Dieser Satz zieht eine freundliche, aber ehrliche Grenze. Statt ein Versprechen rauszuhauen, das du vielleicht brechen musst, bleibst du bei der Wahrheit.

Das Beste daran: Der Satz wirkt kein bisschen abweisend, sondern sogar verlässlich. Denn du sagst damit im Grunde: Mein Wort ist mir so viel wert, dass ich es nur gebe, wenn ich es auch halten kann. Das macht dich am Ende glaubwürdiger – nicht unzuverlässiger.

«Ich bringe das erst mal zu Ende»

Kaum sitzt du konzentriert an einer Sache, klingelt das Handy, kommt die Kollegin um die Ecke oder ploppt eine Nachricht auf, die sofort beantwortet werden will. Mit diesem Satz verteidigst du deinen Fokus, ohne schroff zu werden. Du signalisierst deinem Gegenüber: Du bist mir wichtig – aber gleich, nicht in dieser Sekunde. Das nimmt den Druck raus, ständig auf alles in Echtzeit reagieren zu müssen.

Und ganz nebenbei zeigt es eine gesunde Portion Selbstachtung: Deine Zeit und deine Konzentration sind es wert, geschützt zu werden. Oft merkt dein Gegenüber davon nicht mal was Negatives – im Gegenteil, es spürt deine Klarheit.

«Ich habe mich umentschieden»

Und jetzt kommt der Satz, der vielen von uns am schwersten über die Lippen geht: zuzugeben, dass man es sich anders überlegt hat. Wir haben nämlich eine fast schon absurde Angst davor, als wankelmütig oder unzuverlässig dazustehen.

Dahinter steckt ein psychologischer Mechanismus: Einmal getroffene Entscheidungen wollen wir am liebsten durchziehen, selbst wenn sie sich längst falsch anfühlen – schliesslich haben wir ja schon «Ja» gesagt. Doch an einer Zusage festzuhalten, die dir nicht mehr guttut, nur um konsequent zu wirken, ist keine Stärke. Es ist das Gegenteil.

«Ich habe mich umentschieden» ist deshalb ein kleiner Befreiungsschlag. Der Satz braucht keine seitenlange Rechtfertigung und kein schlechtes Gewissen. Er sagt einfach: Ich darf dazulernen, meine Meinung ändern und neu abwägen. Genau das ist für Kuschik innere Souveränität – nämlich die Freiheit, nicht die Gefangene einer alten Entscheidung zu sein.

Was diese 4 Sätze gemeinsam haben

So unterschiedlich die vier Sätze sind: Sie zahlen alle auf dasselbe ein – innere Souveränität und gesunde Abgrenzung. Keiner von ihnen ist laut, vorwurfsvoll oder unfreundlich. Und genau das ist der Clou. Für sich einzustehen heisst nämlich nicht, andere vor den Kopf zu stossen, sondern ruhig und klar zu sagen, was für dich passt und was nicht.

Das Beste: Solche Sätze kann man üben. Je öfter du sie benutzt, desto natürlicher fühlen sie sich an – bis sie irgendwann wie von selbst über deine Lippen kommen. Und falls du merkst, dass dir das Grenzen-Setzen grundsätzlich extrem schwerfällt und dich das dauerhaft belastet, ist das übrigens kein Grund zur Scham, sondern ein guter Anlass, dir Unterstützung zu holen.