Video: watson/Mira Wecker

Aus Angst vor dem Regime: Er versteckte seine Bücher hinter der Wand

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Ein Mann in Homs, Syrien, hat nach rund 15 Jahren eine versteckte Bibliothek wieder freigelegt. Abu Bilal hatte die Bücher 2011 hinter einer Wand versteckt, aus Angst vor dem damaligen Assad-Regime.



Laut Al Jazeera befanden sich darunter Hunderte Bücher, darunter Biografien des Propheten Mohammed und Texte aus der sunnitischen Tradition. Auch eine Gebetskette und mehrere Zertifikate soll er hinter der Wand aufbewahrt haben.

Sein Sohn veröffentlichte das Video auf Facebook.

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