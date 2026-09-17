freundlich17°
DE | FR
burger
Videos
Syrien

Mann in Syrien holt versteckte Bibliothek nach 15 Jahren aus der Wand

Video: watson/Mira Wecker

Aus Angst vor dem Regime: Er versteckte seine Bücher hinter der Wand

17.09.2026, 20:4117.09.2026, 20:41

Ein Mann in Homs, Syrien, hat nach rund 15 Jahren eine versteckte Bibliothek wieder freigelegt. Abu Bilal hatte die Bücher 2011 hinter einer Wand versteckt, aus Angst vor dem damaligen Assad-Regime.

Laut Al Jazeera befanden sich darunter Hunderte Bücher, darunter Biografien des Propheten Mohammed und Texte aus der sunnitischen Tradition. Auch eine Gebetskette und mehrere Zertifikate soll er hinter der Wand aufbewahrt haben.
Sein Sohn veröffentlichte das Video auf Facebook.

Video: watson/Mira Wecker

Mehr Videos:

Syrer bestaunen al-Assads Luxuspalast

Video: watson/Hanna Dedial

Wettlauf gegen die Zeit bei Gefangenen-Befreiung

Video: watson/Hanna Dedial

Videos zeigen, wie Syriens neuer Justizminister früher Frauen exekutieren liess

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der Schutz­raum – ein helveti­sches Phänomen
1 / 8
Der Schutz­raum – ein helveti­sches Phänomen
Blick in eine grössere Zivilschutzanlage in Berneck: Schlafraum. (bild: wikimedia/kecko)
quelle: wikimedia/kecko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben drei der beliebtesten Dark Romace-Romane gelesen – Fehler!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Liftabsturz auf Baustelle beim Zürcher HB: Ein Toter und ein Schwerverletzter
Am Mittwochnachmittag, 16. September 2026, kam es auf einer Baustelle im Kreis 5 zu einem schweren Unfall. Dabei wurde ein Bauarbeiter tödlich und ein weiterer schwer verletzt.
In der Stadt Zürich hat sich am Mittwoch ein Arbeitsunfall bei einer Baustelle in der Nähe des Hauptbahnhofs ereignet. Das meldete BRK News. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass kurz vor 14.30 Uhr ein Bauunfall gemeldet wurde. Dabei verunglückten zwei Arbeiter mit schweren Verletzungen.
Zur Story