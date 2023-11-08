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Immo Bizarre

8 Privatinseln, die aktuell zum Verkauf stehen

Reif für die Insel? Diese 8 stehen zum Verkauf für ... ach, träumen darf man noch, oder?

Bild: zoopla.co.uk
Immo Bizarre
Von erschwinglich bis exorbitant, von exquisit bis exzentrisch: Eine Auswahl von Privatinseln, die aktuell zum Verkauf stehen.
08.11.2023, 10:5911.08.2026, 13:31
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ein bisschen Abgeschiedenheit und Privatsphäre nötig? Nun, es gibt sie noch, die Zufluchtsorte, wo man gänzlich ungestört leben kann! Orte, wo Privatsphäre vielleicht auch mal «Privatbesitz» bedeuten kann ... jawohl, wir reden hier von Inseln, die man sich kaufen kann. Ganz für sich alleine.

Eine Handvoll davon gibt es weltweit. Schauen wir doch mal nach!

Klar – leisten könnten wir uns kaum eine. Aber träumen darf man ja. Bitte sehr:

Jewel Caye, Belize

bild: privateislandsonline.com

Beginnen wir gleich mit einem regelrechten Juwel – es heisst sogar so! Jewel Caye ist rund 20 Minuten/10 km östlich vom malerischen Hopkins Village in der ehemaligen britischen Kolonie Belize in Mittelamerika gelegen.

Auf dem zwei Hektare grossen Anwesen befinden sich zwei Hauptwohnhäuser, zwei Duplex-Gästehäuser sowie zwei Bootsstege – eines davon mit Clubhaus mit Küche und Bar.

jewel caye Belize immo insel zentralamerika https://www.privateislandsonline.com/central-america/belize/jewel-caye
Bild: privateislandsonline.com
jewel caye Belize immo insel zentralamerika https://www.privateislandsonline.com/central-america/belize/jewel-caye
Bild: privateislandsonline.com
jewel caye Belize immo insel zentralamerika https://www.privateislandsonline.com/central-america/belize/jewel-caye
Bild: privateislandsonline.com
jewel caye Belize immo insel zentralamerika https://www.privateislandsonline.com/central-america/belize/jewel-caye
Bild: privateislandsonline.com
jewel caye Belize immo insel zentralamerika https://www.privateislandsonline.com/central-america/belize/jewel-caye
Bild: privateislandsonline.com

Der Preis? Wir können es nur erraten. «Auf Anfrage» steht beim Makler. Billig wird's kaum sein.

Isle of Rest, The Archipelago, Ontario

Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Das mit dem Palmenstrand ist dir nicht so wichtig? Dafür aber Ruhe und Abgeschiedenheit in der wunderschönen Natur Kanadas? Da hätten wir was für dich:

Will man dem grossstädtischen Treiben der kanadischen Stadt Toronto mal entfliehen, ist man nach nur zwei Stunden Fahrt schon in der unberührten Wildnis um Georgian Bay, der grossen Ableger-Bucht von Lake Huron mit seinen vielen Inselchen. Eines davon sieht so aus:

Isle of Rest Georgian Bay Islands, The Archipelago, Ontario https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3752237-0/1-B-486-Island-Isle-Of-Rest--The-Archipelago-Ontario-X6212956
Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Der Name ist Programm:

Isle of Rest Georgian Bay Islands, The Archipelago, Ontario https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3752237-0/1-B-486-Island-Isle-Of-Rest--The-Archipelago-Ontario-X6212956
Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Hier gibt's ein 7-Zimmer-Maisonette-Haus mit insgesamt 280 Quadratmeter Wohnfläche ... mit dazugehöriger Insel. (Oder hier gibt's 'ne Insel mit dazugehörigem Haus – je nach Sichtweise.)

Isle of Rest Georgian Bay Islands, The Archipelago, Ontario https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3752237-0/1-B-486-Island-Isle-Of-Rest--The-Archipelago-Ontario-X6212956
Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Das gesamte Anwesen umfasst einen geschützten Tiefwasserhafen mit zwei schwimmenden Pontons, Natur- und Steinwege sowie wunderschön angelegte Gärten, die u. a. Hochbeete für Gemüse enthalten.

Isle of Rest Georgian Bay Islands, The Archipelago, Ontario https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3752237-0/1-B-486-Island-Isle-Of-Rest--The-Archipelago-Ontario-X6212956
Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Auch dabei: dieses gemütliche «waterside bunkie».

Isle of Rest Georgian Bay Islands, The Archipelago, Ontario https://www.georgianbayislandsforsale.ca/Residential/For-Sale/3752237-0/1-B-486-Island-Isle-Of-Rest--The-Archipelago-Ontario-X6212956
Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Und, hey, das Ganze ist noch halbwegs erschwinglich (in Zürich gäbe es nicht mal eine Zweizimmerwohnung für den Preis):

Deins für 1'699'000 kanadische Dollar, also 1'137'000 Franken.

Inis Saimer Island, Donegal

bild: privateislandsonline.com

Noch erschwinglicher – und einiges näher – ist dieses Inselchen im Norden Irlands.

An der Flussmündung des River Erne, im Städchen Ballyshannon im wunderschönen County Donegal gelegen, gibt's dieses Inselchen zu einem erstaunlichen Preis (dazu unten mehr).

Inis Saimer Island Donegal Ireland https://www.privateislandsonline.com/europe/ireland/inis-saimer-island
Bild: privateislandsonline.com

Der Legende nach liess sich um 2700 v. Chr. der Skythenhäuptling Parthalon mit seinen Gefolgsleuten auf der Insel nieder – womit er der erste Mensch gewesen sein soll, der Irland betreten hat. Angeblich.

Inis Saimer Island Donegal Ireland https://www.privateislandsonline.com/europe/ireland/inis-saimer-island
Bild: privateislandsonline.com

Im Mittelalter soll es als Wohnsitz von Zisterziensermönchen gedient haben.

Inis Saimer Island Donegal Ireland https://www.privateislandsonline.com/europe/ireland/inis-saimer-island
Bild: privateislandsonline.com

Das heutige Wohnhaus wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut und verfügt über einen grosszügigen offenen Wohnbereich, der eine Küche und einen Essbereich umfasst (alles sehr geräumig), drei Doppelschlafzimmer und einen grossen Veranstaltungsraum/Bankettsaal.

Inis Saimer Island Donegal Ireland https://www.privateislandsonline.com/europe/ireland/inis-saimer-island
Bild: privateislandsonline.com

Gewiss, eine sanfte Renovation stünde an. Doch die Bausubstanz ist gut, Wasser-, Elektro- und gar Breitband-Anschluss sind bereits vorhanden.

Inis Saimer Island Donegal Ireland https://www.privateislandsonline.com/europe/ireland/inis-saimer-island
Bild: privateislandsonline.com

Und ohnehin ist nebst der malerischen Lage vor allem der Kaufpreis ein Hauptargument:

Deins für 460'000 Franken!

Isola Viscontea, Lombardia

bild: privateislandsonline.com

Und hier quasi das norditalienische Pendant zur obigen irischen Insel: Isola Viscontea in Lecco, am Südostzipfel des Lago di Como. Dort, wo die Adda ins benachbarte Lago di Garlate fliesst.

Die Ursprünge der Insel stehen in engem Zusammenhang mit der Verlängerung der Brücke Azzone Visconti nach der Verbreiterung des Flusses um 1440. Diese Verbreiterung führte zur Abtrennung der heutigen Insel Viscontea vom Festland.

Viscontea Island Lecco Insel https://www.privateislandsonline.com/europe/italy/viscontea-island
Bild: privateislandsonline.com

Die Insel hat eine Fläche von etwa 2150 Quadratmetern; das Hauptgebäude umfasst eine Wohnfläche von 238 Quadratmetern. Im Garten befinden sich ausserdem kleine Nebengebäude.

Viscontea Island Lecco Insel https://www.privateislandsonline.com/europe/italy/viscontea-island
Bild: privateislandsonline.com

Aber: Aktuell ist das Haus nicht bewohnbar und es bedarf einer gründlichen Restauration.

Viscontea Island Lecco Insel https://www.privateislandsonline.com/europe/italy/viscontea-island
Bild: privateislandsonline.com

Da es unter Denkmalschutz steht, müssen dabei die historischen Vorgaben für das Äussere beachtet werden, was – seien wir ehrlich – begrüssenswert ist, denn das Teil ist sowas von apart.

Viscontea Island Lecco Insel https://www.privateislandsonline.com/europe/italy/viscontea-island
Bild: privateislandsonline.com

Deins für 1'740'000 Franken.

Tippity Wichity Island, Maryland

bild: privateislandsonline.com

Ach, komm, wer möchte schon nicht seine Postanschrift als Tippity Wichity Island angeben? Kannst du ... wenn diese Insel hier deinem Geschmack entspricht:

Rund 90 Autominuten von Washington DC entfernt, in einer geschützten Bucht der Chesapeake Bay, liegt Tippity Wichity Island.

Tippity Wichity Island NY insel https://www.privateislandsonline.com/united-states/maryland/tippity-wichity-island
Bild: privateislandsonline.com

Die rund fünf Hektar grosse Insel verfügt über eine Anlegestelle mit Bootslift, weitere zugelassene Anlegestellen für Kajaks oder Kanus und gar einen kleinen Strand.

Tippity Wichity Island NY insel https://www.privateislandsonline.com/united-states/maryland/tippity-wichity-island
Bild: privateislandsonline.com

Der Fluss ist sauber, aber ein beheizter Swimmingpool befindet sich direkt neben dem Haus in seinem eigenen Garten.

Tippity Wichity Island NY insel https://www.privateislandsonline.com/united-states/maryland/tippity-wichity-island
Bild: privateislandsonline.com

Über einen Naturpfad erreicht man das geräumige Haus mit seinen insgesamt drei Schlafzimmern.

Tippity Wichity Island NY insel https://www.privateislandsonline.com/united-states/maryland/tippity-wichity-island
Bild: privateislandsonline.com

Jedes Schlafzimmer hat einen direkten Zugang nach draussen. Das Hauptschlafzimmer blickt direkt auf den St. Mary's River hinaus. Des Weiteren befinden sich mehrere Lagerhallen auf der Insel.

Tippity Wichity Island NY insel https://www.privateislandsonline.com/united-states/maryland/tippity-wichity-island
Bild: privateislandsonline.com

Deins für 1'830'000 Franken.

Hanhisaari Island, Finnland

bild: privateislandsonline.com

Wer sich nach etwas sehnt, wo alle Möglichkeiten offen stehen, für den ist dieses postkartengerechte Stück Finnland vielleicht genau das Richtige.

Diese 8,6 Hektar grosse Privatinsel liegt im Saimaa-See, dem grössten Süsswassersee Finnlands mit guten Angelmöglichkeiten.

hanhisaari island finland insel https://www.privateislandsonline.com/europe/finland/hanhisaari-island
Bild: privateislandsonline.com

Die Insel hat eine 1,6 km lange Uferlinie und verfügt über einen bequemen Zugang zum Meer mit dem Boot sowie über eine asphaltierte Brückenverbindung zum Festland.

hanhisaari island finland insel https://www.privateislandsonline.com/europe/finland/hanhisaari-island
Bild: privateislandsonline.com

Drei Bauflächen sind bereits amtlich bewilligt – zwei für Ferienhäuser, die je 250 Quadratmeter Wohnfläche vorweisen dürfen, und eines für eine permanente Bleibe, die bis zu 350 Quadratmeter Wohnfläche haben darf.

hanhisaari island finland insel https://www.privateislandsonline.com/europe/finland/hanhisaari-island
Bild: privateislandsonline.com

Deins für 870'000 Franken.

Spitbank Fort, Portsmouth

Bild: zoopla.co.uk

And now to something completely different!

Schlüsselfertiges Boutique-Hotel in einem viktorianischen Seefort im Solent von Portsmouth, irgendwer?

Spitbank Fort Solent Sea Forts, Portsmouth https://www.zoopla.co.uk/for-sale/details/60033914/?search%5C_identifier=250a332526d5c3017672b607515f1d10
Bild: zoopla.co.uk

Oh ja – hier handelt es sich um eines von vier nach ihrem Konstrukteur benannten Palmerston Forts, die in den 1860er-Jahren zur Verteidigung der Hafenzufahrt von Southampton und des Marinestützpunkts Portsmouth gebaut wurden.

Spitbank Fort Solent Sea Forts, Portsmouth https://www.zoopla.co.uk/for-sale/details/60033914/?search%5C_identifier=250a332526d5c3017672b607515f1d10
Bild: zoopla.co.uk

Militärisch wurden diese Forts bis 1956 betrieben. Hier ein Bild von Spitbank Fort während des Zweiten Weltkrieges:

Spitbank Fort Solent Sea Forts, Portsmouth https://www.zoopla.co.uk/for-sale/details/60033914/?search%5C_identifier=250a332526d5c3017672b607515f1d10
Bild: wikicommons

Vor rund zehn Jahren wurde Spitbank Fort zu einem luxuriösen Boutique-Hotel umgebaut.

Spitbank Fort Solent Sea Forts, Portsmouth https://www.zoopla.co.uk/for-sale/details/60033914/?search%5C_identifier=250a332526d5c3017672b607515f1d10
Bild: zoopla.co.uk

Dabei wurden möglichst viele der viktorianischen Beschläge und Installationen beibehalten.

Spitbank Fort Solent Sea Forts, Portsmouth https://www.zoopla.co.uk/for-sale/details/60033914/?search%5C_identifier=250a332526d5c3017672b607515f1d10
Bild: zoopla.co.uk

Nun steht die Insel (die übrigens über eine eigenständige Trinkwasserquelle verfügt) wieder zum Verkauf, ...

Spitbank Fort Solent Sea Forts, Portsmouth https://www.zoopla.co.uk/for-sale/details/60033914/?search%5C_identifier=250a332526d5c3017672b607515f1d10
Bild: zoopla.co.uk

... für alle, die schon immer Hotelier auf einem Seefort sein wollten.

Spitbank Fort Solent Sea Forts, Portsmouth https://www.zoopla.co.uk/for-sale/details/60033914/?search%5C_identifier=250a332526d5c3017672b607515f1d10
Bild: zoopla.co.uk

Oder für vermögende Exzentriker, die etwas Abgeschiedenheit wollen.

Spitbank Fort Solent Sea Forts, Portsmouth https://www.zoopla.co.uk/for-sale/details/60033914/?search%5C_identifier=250a332526d5c3017672b607515f1d10
Bild: zoopla.co.uk

Deins für 2'500'000 Pfund – 2'800'000 Franken.

Koh Rang Yai, Phuket

Bild: privateislandsonline.com

Alleine schon, weil sie wie ein Wal aussieht!

Knapp 20 Minuten mit dem Boot vom Touristenzentrum Phuket mit seinem internationalen Flughafen entfernt, ist Rang Yai vermutlich die grösste Insel, die derzeit in Thailand zum Verkauf steht.

rangyai island koh rang yai insel thailand phuket reisen http://www.phuket.com/phuket-magazine/koh-rang-yai.htm
Bild: phuket.com

110 Hektar gross ist sie – und mit eigener Frischwasserversorgung, Stromerzeugung und WiFi-Signal.

ko rang yai island phuket thailand https://www.privateislandsonline.com/asia/thailand/rangyai-island
Bild: privateislandsonline.com

Der Preis ist exorbitant – wohl weil erwartet wird, dass der Käufer die Insel in eine lukrative Touristendestination verwandeln will (was, na ja, nicht ganz unerwartet ist).

Deins für ... wait for it ... 160'000'000 Dollar!

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El_Chorche
08.11.2023 14:12registriert März 2021
Ich hätt' gerne eine Insel mit zwei Bergen und dazu tiefes, weites Meer. Dazu noch ganz viel Tunnels und auch Strassen, für meinen Fanpostfernverkehr.

Nun, wie ich die Insel nennen mag, mit all dem schönen Strand?
Ich schätze mal, ich sag dem einfach: Chorches' supertolles Wunderland.

Gruss
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