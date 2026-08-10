klar22°
DE | FR
burger
Spass
Leben

«House of the Dragon»: Die besten Memes zum Staffel-3-Finale

Olivia Cooke and Ewan Mitchell USA. Olivia Cooke and Ewan Mitchell in a scene from CHBO Max series: House of the Dragon -season 3 2026. LMK106-J11725-160426 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landm ...
Prinz Aemond Targaryen und Königin Alicent Hightower in «House of the Dragon».Bild: www.imago-images.de

«House of the Dragon»: Die besten Memes zum Staffel-3-Finale

10.08.2026, 19:5010.08.2026, 19:50

Das Finale von «House of the Dragon» Staffel 3 ist da – und im Netz gibt es einiges zu verarbeiten. Die achte und letzte Folge der dritten Staffel hat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Während die einen das Staffelfinale feiern, fragen sich andere noch immer, was sie da gerade gesehen haben.

Hier kommen die besten Reaktionen und lustigsten Memes zur letzten Folge der dritten Staffel von «House of the Dragon».

Achtung, Spoiler!
Achtung, diese Geschichte enthält Spoiler zur letzten Folge der dritten Staffel «House of Dragon». Wenn du also nicht gespoilert werden möchtest, hast du hier die Chance, wegzuklicken.

So.. House of the Dragon Finale…
Keine Spoilers, aber…

Was zur Hölle war das?​

Ich versuche zu verstehen, wie sie den Rest der Geschichte in nur 8 Folgen der nächsten Staffel von «House of the Dragon» unterbringen wollen.

Drachen-Standoff.

Das ist eine ordentliche Penetration.

Vom Norden.​

Vom Norden.

Eine Dame mit einem Drachen droht alle sterben zu lassen, wenn sie sie nicht unterstützen.
Die kleinen Leute:

Ulf der Weisse zu Team Grün, here we go! (Anspielung auf den Fussball-Transferjournalisten Fabrizio Romano). Ein Deal wurde für den Ritter vereinbart, damit er zum Lord-Hightower-Projekt von Tumbleton wechseln kann.

Die Ablöse beträgt die Lordschaft von Driftmark.
Ulf hat dem Deal zugestimmt.

Die einzige Person, die Staffel 3 von House of the Dragon tatsächlich genossen hat. Er hat wirklich sein bestes Leben gelebt und trat wie ein Champion ab. Ich habe jede Szene mit ihm bejubelt.

Ich wünschte, ich hätte «Alyn tötet den Papst» auf meiner House-of-Dragon-Bingo-Karte gehabt.

«Ich lebe! … Idiot!»

Ich kann nicht mehr 😂🤣💀

Die Kleinen, als Daemon sagte, sie sollten verschwinden und sie «DRACARYS» hörten:

Wenn sie auf der Arbeit plötzlich anfangen, dich zu brauchen.

Keiner von ihnen verdient es, auf dem Thron zu sitzen.

Ich kann nicht glauben, dass sie das 6-7-Meme in House of the Dragon gebracht haben.

Daemon: «Lord Roderick, sind Sie immer noch bereit für Ihre Königin zu sterben?»

Roderick: «Ich kann's kaum erwarten.»

LEGENDE.

Diese «House of the Dragon»-Theorie ist nach der neuen Folge nur noch verrückter geworden.

«House of the Dragon» Staffel-3-Finale:

Das Beste, was aus House of the Dragon entstanden ist, sind die Schafsdieb-Memes.

«Nein, ich kann kein Hoch-Valyrisch.»

«Das Mädchen hat einfach immer weiter rumgeschrien, also hab' ich ein bisschen was abgefackelt.»

«Wir müssen zwei Jahre auf die nächste ‹House of the Dragon›-Episode warten.»

Mehr zum Thema:

«House of the Dragon»: Staffel 3 stellt Negativ-Rekord auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die ersten Bilder für die neue Harry-Potter-Serie sind da
1 / 13
Die ersten Bilder für die neue Harry-Potter-Serie sind da
quelle: hbo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Game of Thrones»-Drache fliegt über Glasgow
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
«Es ist sehr, sehr düster da draussen» – Olivia Wilde über heterosexuelle Beziehungen
Die Schauspielerin und Regisseurin war mit ihrer grandiosen Paarkomödie «The Invite» am Filmfestival Locarno zu Gast und stand uns ganz kurz und exklusiv vor dem Kinostart zur Verfügung.
Angela (Olivia Wilde) betreibt obsessives Hipster-Spiessbürgertum: der Käse, der Schinken, die Möbel, die Farben von Wänden, Textilien, Kleidern (33 Schattierungen von Salbeigrün), wehe, wenn etwas nicht stimmt. Haushalt und Wohnung sind ihre Selbstverwirklichungs-Kampfzone, hier bestimmt sie restlos alles und treibt sich mit ihrem Kontrollwahn seit Jahren ins selbstgewählte Unglück. Ihr Mann Joe (Seth Rogen) ist ein griesgrämiger Musiklehrer, der seine Band-Vergangenheit verklärt und zuhause einfach nur gerne chillen würde.
Zur Story