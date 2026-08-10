«House of the Dragon»: Die besten Memes zum Staffel-3-Finale
Das Finale von «House of the Dragon» Staffel 3 ist da – und im Netz gibt es einiges zu verarbeiten. Die achte und letzte Folge der dritten Staffel hat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Während die einen das Staffelfinale feiern, fragen sich andere noch immer, was sie da gerade gesehen haben.
Hier kommen die besten Reaktionen und lustigsten Memes zur letzten Folge der dritten Staffel von «House of the Dragon».
So.. House of the Dragon Finale…
Keine Spoilers, aber…
Was zur Hölle war das?
So.. House of the Dragon Finale…— Andrew Ehrenreich (@AndrewEhrenrei1) August 10, 2026
No Spoilers, but… pic.twitter.com/dOxMtaKM3D
Ich versuche zu verstehen, wie sie den Rest der Geschichte in nur 8 Folgen der nächsten Staffel von «House of the Dragon» unterbringen wollen.
tentando entender como vão enfiar todo o resto da história em apenas 8 episódios da próxima temporada de house of the dragon pic.twitter.com/pqyeJ2iicB— massu (@mazzuela) August 6, 2026
Drachen-Standoff.
Dragon standoff #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/MP3keKVIAZ— House of the Dragon News (@HOTDNewsHBO) August 3, 2026
Das ist eine ordentliche Penetration.
Vom Norden.
#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/kg8ptpjJpa— House of the Dragon News (@HOTDNewsHBO) August 10, 2026
Vom Norden.
By the North#HOTD#DemDragons#HouseoftheDragon pic.twitter.com/bRNUwmZV3f— bay leaf 🍃 (@ItsBetty17) August 10, 2026
Eine Dame mit einem Drachen droht alle sterben zu lassen, wenn sie sie nicht unterstützen.
Die kleinen Leute:
Lady with a dragon threatens to let everyone die if they don't back her.— A cultural loss to mankind (@BenneCMO) August 10, 2026
The little folk: #houseofthedragons pic.twitter.com/et1wr6ufHt
Ulf der Weisse zu Team Grün, here we go! (Anspielung auf den Fussball-Transferjournalisten Fabrizio Romano). Ein Deal wurde für den Ritter vereinbart, damit er zum Lord-Hightower-Projekt von Tumbleton wechseln kann.
Die Ablöse beträgt die Lordschaft von Driftmark.
Ulf hat dem Deal zugestimmt.
🚨💚💚 Ulf White to team green, here we go! Deal in place for the dragon Knight to join Lord Hightower project from Tumbleton.— رادوي ¹⁵ (@kb_9l) August 3, 2026
Fee worth Lordship of Driftmark
Ulf has agreed to the move. #HOTD #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/Vv0QdGrgWn
Die einzige Person, die Staffel 3 von House of the Dragon tatsächlich genossen hat. Er hat wirklich sein bestes Leben gelebt und trat wie ein Champion ab. Ich habe jede Szene mit ihm bejubelt.
The only person that actually enjoyed season three of House of the Dragon, He really lived his best life and went out like a champ. I cheered every scene he was in. pic.twitter.com/rWKMXtjpt7— 2𐋄𐌔𐌀𐌌 (@KachySZN) August 10, 2026
Ich wünschte, ich hätte «Alyn tötet den Papst» auf meiner House-of-Dragon-Bingo-Karte gehabt.
really wish I had “Alyn kills the pope” on my House of the Dragon bingo card pic.twitter.com/BsfAXOVo0D— Quinn The GM (@quinnthegm) August 10, 2026
«Ich lebe! … Idiot!»
Ich kann nicht mehr 😂🤣💀
"I'm alive!... Imbecile!"— La Diablita 😈🎩 YHLQMDLG (@Bebecitaaa69) August 10, 2026
I'm dead 😂🤣💀 #HouseoftheDragon #HOTD pic.twitter.com/hFwsU4oI0x
Die Kleinen, als Daemon sagte, sie sollten verschwinden und sie «DRACARYS» hörten:
Los pibitos cuando daemon les dijo que se corrieran y escucharon DRACARYS: #HOTD #houseofthedragon pic.twitter.com/csjiWFVBYo— 𝑓𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 (@iamferro) August 10, 2026
Wenn sie auf der Arbeit plötzlich anfangen, dich zu brauchen.
Quando all'improvviso a lavoro iniziano ad avere bisogno di te#houseofthedragon pic.twitter.com/bxaFv8Fgin— maurizoe8 (@Im_ImErUb) August 10, 2026
Keiner von ihnen verdient es, auf dem Thron zu sitzen.
None of them deserve to sit upon the throne #demdragons #hotd #houseofthedragon pic.twitter.com/bRUE5YAhr8— Victoria Vérité (@VictoriaVerite) August 10, 2026
Ich kann nicht glauben, dass sie das 6-7-Meme in House of the Dragon gebracht haben.
I can’t believe they put a 6 7 meme into the house of the dragon. pic.twitter.com/KWscgT3bNR— Robyn Thicc (@jakey_obryan) August 10, 2026
Daemon: «Lord Roderick, sind Sie immer noch bereit für Ihre Königin zu sterben?»
Roderick: «Ich kann's kaum erwarten.»
LEGENDE.
Daemon: “Lord Roderick, are you still prepared to die for your queen?”— House of the Dragon News (@HOTDNewsHBO) August 10, 2026
Roderick: “Can’t fucking wait.”
LEGEND pic.twitter.com/Nxf2DeR1LU
Diese «House of the Dragon»-Theorie ist nach der neuen Folge nur noch verrückter geworden.
This House of the Dragon theory just got even crazier after the new episode. #HOTD pic.twitter.com/Xq9pswktzK— Dhritiman (@SonOfVaivasvata) August 10, 2026
«House of the Dragon» Staffel-3-Finale:
House of the Dragon S3 finale: pic.twitter.com/1qk5UOHfhJ— Vadivelu Thrones (@vadiveluthrones) August 10, 2026
Das Beste, was aus House of the Dragon entstanden ist, sind die Schafsdieb-Memes.
«Nein, ich kann kein Hoch-Valyrisch.»
«Das Mädchen hat einfach immer weiter rumgeschrien, also hab' ich ein bisschen was abgefackelt.»
Greatest thing to come out of House of the Dragon so far is all of the Sheepstealer memes. #HOTD pic.twitter.com/CIrkvHYxmp— Austin (@AustinPlanet) June 29, 2026
«Wir müssen zwei Jahre auf die nächste ‹House of the Dragon›-Episode warten.»
"we have to wait 2 years for the next episode of house of the dragon" pic.twitter.com/kmZddV3srC— May✗ (@Mayham_H) August 10, 2026