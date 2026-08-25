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Paar baut Tiny House per YouTube-Anleitung

Tiny House
Dieses Tiny House hat umgerechnet 75'000 Franken gekostet.Bild: Instagram/livingbiginatinyhouse

Paar baut Tiny House per YouTube-Anleitung

Ein australisches Paar baute sich ohne Vorkenntnisse ein Minihäuschen. Das neue Zuhause kostete nur einen Bruchteil eines herkömmlichen Eigenheims.
25.08.2026, 11:0525.08.2026, 11:05

Vor fünf Jahren wollte ein Paar nicht mehr in einer Grossstadt leben. Statt eine Hypothek für ein herkömmliches Haus aufzunehmen, entschied es sich für ein Tiny House in Australien. Das nur acht Meter lange Häuschen steht auf Rädern und hielt auch die finanziellen Investitionen gering.

Interessant dabei: Die zwei hatten keinerlei Vorkenntnisse beim Hausbau. Das Projekt realisierten sie nach eineinhalb Jahren Planung in Eigenregie – mithilfe von YouTube-Videos, berichtet Yahoo News. Der Bau alleine dauerte nur neun Monate. Neben dem Haus gibt es auch noch eine Veranda, eine Solaranlage und ein Regenwassersystem. Kostenpunkt für das Ganze: 130'000 australische Dollar, was umgerechnet rund 75'000 Franken sind. Bei den dortigen Immobilienpreisen, wo ein Eigenheim schon mal mehrere Millionen kosten kann, ein Schnäppchen.

Monatliche Miete für Grundstück

Das Tiny House steht zurzeit auf einem Grundstück eines Farmers. Diesem zahlt das Pärchen jeden Monat Miete.

Obwohl sich einige Australierinnen und Australier ein Tiny House als Zuhause vorstellen könnten, sind die gesetzlichen Hürden noch gross. Diese unterscheiden sich je nach Gemeinde.

Hierzulande sieht es ähnlich aus. In der Schweiz braucht es für ein Tiny House momentan wie bei gängigen Häusern ein geeignetes Baugrundstück und eine Baubewilligung.

(kek)

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Das Tiny House Movement nimmt Fahrt auf. Alle Bilder: inhabitat.com
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