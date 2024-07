Grindr ist die am weitesten verbreitete Dating-App für schwule und bisexuelle Männer. Bild: shutterstock.com

Zu viele Nutzer: Dating-App Grindr angeblich während Parteitag der Republikaner down

Am Republikanischen Parteitag in Milwaukee, USA, soll die Dating-App Grindr einen erheblichen Anstieg anonymer Nutzer verzeichnet haben.

Vom 15. bis zum 18. Juli 2024 fand der Republikanische Parteitag in Milwaukee, USA statt. Während dieser Zeit soll es einen Anstieg anonymer Nutzer auf der Dating-App Grindr gegeben haben. Dabei handelt es sich um die am weitesten verbreitete Dating-App für schwule und bisexuelle Männer.

Laut der Website «Downdetector», die Informationen zum Status von Online-Plattformen sammelt, meldeten am Dienstag vergangene Woche mehr als 1'000 Nutzer einen Ausfall der App. Auch am Donnerstag, dem letzten Tag des Parteitags, soll Grindr in Milwaukee mehr Nutzer als üblich gehabt haben.

Ein Grindr-Nutzer teilte seine Erfahrungen mit der amerikanischen Zeitung «Milwaukee Journal Sentinel» und bestätigte, dass es auf der App einen grossen Anstieg anonymer Nutzer gegeben habe.

Normalerweise sehe man auf der Dating-Plattform täglich anonyme Profile, auf denen nur der Oberkörper, aber kein Gesicht zu sehen sei – oder es sei gar nichts auf dem Foto zu sehen. Der Nutzer erklärte, dass es sich dabei oft um Männer handle, die nur auf der Suche nach einem One-Night-Stand seien und keine Beziehung möchten. In der Regel sehe er solche Profile etwa zehn Mal am Tag – am vergangenen Donnerstag habe er jedoch nach 50 leeren Profilfotos aufgehört zu zählen.

Unter anderem der schwule ehemalige republikanische Kongressabgeordnete George Santos äusserte sich auf X zum Thema: Die Verantwortlichen von Grindr würden den Republikanischen Parteitag als «Grindr Super Bowl» bezeichnen, so der ehemalige Abgeordnete.

Ausserdem fordert er die schwulen Republikaner dazu auf, sich zu outen: «Ihr könnt schwul und konservativ sein.»

Schon in der Vergangenheit gab es während nationaler Kongresse auffällige Aktivitäten auf Grindr. Nach dem Republikanischen Parteitag in Cleveland im Jahr 2016 soll die Anzahl an Nutzern in der Gegend rund um Cleveland um 66 Prozent angestiegen sein, wie «Vice» berichtete. Andere Grindr-Hotspots, etwa der Times Square in New York, sollen keinen vergleichbaren Anstieg verzeichnet haben.

Doch auch die Demokraten nutzen die App scheinbar gerne während ihrer Parteitage. Im Artikel von «Vice» heisst es, dass die Grindr-Aktivitäten auch während des Parteitags in Philadelphia, ebenfalls 2016, auffällig gestiegen seien.

Die Status-Updates der Plattform Grindr selbst zeigen übrigens ein anderes Bild: Seit Mai 2024 soll es keine Ausfälle auf der App mehr gegeben haben.

