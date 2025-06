Bei Hitze: Das ist die optimale Temperatur zum Duschen für den Körper

An sich ist der Sommer übrigens wesentlich netter zu unserer Haut als der Winter. Wenn es kalt ist, trocknet die Haut durch die Heizungsluft noch schneller aus. Durch das Schwitzen hingegen wird die Haut bei hohen Temperaturen gut durchfeuchtet und zudem ihr pH-Wert stabilisiert. Allerdings: Die Feuchtigkeit bleibt nur in der Haut, wenn genug Fett vorhanden ist. Wenn das Fett also ständig wieder herunter gewaschen wird, kann die Feuchtigkeit nicht gespeichert werden: ein Teufelskreis.

Wer in der heissen Jahreszeit trotzdem befürchtet zu riechen, der kann beruhigt werden. Schweiss, Hautschuppen oder auch Staub werden auch mit reinem Wasser entfernt. Den ganzen Körper einzuseifen, ist daher unnötig. Es genügt, für die Krisenherde, an denen man gerade im Sommer stärker duftet, eine milde Waschsubstanz zu nehmen. Sprich für:

Basilikum oder Alkoholverzicht: Das hilft wirklich gegen Mücken

Sommerzeit heisst auch Mückenzeit. Doch welche (Haus-)Mittel helfen wirklich gegen die kleinen Biester?

Wer kennt es nicht: Man sitzt an einem lauen Sommerabend bei einem Gläschen Wein auf der Terrasse und lässt den Abend langsam ausklingen. Doch etwas stört: die Mücke. Oder besser gesagt, die Mücken, denn es bleibt meistens nicht bei einem Exemplar. Erst am nächsten Tag sieht man dann, was die kleinen Viecher angerichtet haben. Wer auch zu den geplagten Menschen gehört, die an einem Tag den ganzen Arm voll gestochen bekommen, sollte nun gut aufpassen. Denn auch wenn die Mückenstiche nicht wirklich vermieden werden können, gibt es trotzdem einige Tipps, welche die Mücken ein wenig auf Abstand halten.