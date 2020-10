Leben

Zweijährige verschickt Nacktfotos ihrer Mutter



Eine Mutter im US-Bundesstaat Ohio machte sich für den Tag fertig. Während sie nackt war, wurde sie fotografiert – von ihrer eigenen Tochter. Und diese versendete fleissig die Bilder.

Emily Schmitt zog sich vor wenigen Tagen in ihrer Wohnung morgens an – und ahnte nicht, dass sie dabei ins Internet gestellt wird. Während Schmitt sich für den Tag richtete, liess sie ihre Tochter Carsyn mit ihrem Smartphone spielen. Und als die Mutter teilweise nackt in der Wohnung stand, fotografierte die zweijährige Carsyn munter mit dem Smartphone los. So berichtet es die «Daily Mail».

Die Fotos der teilweise nackten 30-Jährigen verschickte das Kind dann: Mithilfe der App Snapchat landeten die Bilder bei Freunden, Kollegen und ehemaligen Kunden. Auf manchen sei zwar nur die Decke oder ein Fuss von der Mutter zu sehen gewesen. Auf anderen jedoch die komplette Kehrseite von Emily Schmitt.

Ehemann beschwerte sich

Die Fotoapp Snapchat löscht jedoch die Bilder automatisch, offenbar wurden keine Screenshots gemacht. Spott musste sich die junge Mutter trotzdem anhören: «Oh schaut, hier kommt der Firmen-Porno-Star», sagte wohl ihr eigener Vaters, bei dem sie als Immobilienmaklerin arbeite. Sie selbst dachte sogar daran, die Firma zu verlassen: «Ich dachte mir: ‘Okay, ich kündige. Ich bin fertig hier», sagte Schmitt.

Sie entschied sich trotzdem, die Geschichte zu veröffentlichen: So wolle sie das Beste daraus machen und für gute Laune sorgen. Nur Derek, der Ehemann von Emily Schmitt, war entrüstet: Er habe keines der Fotos erhalten, beklagte er sich.

(TiK/t-online)

