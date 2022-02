Weil am 22.02.2022 geheiratet wird: Diese 22 Ehen hielten keine 22 Wochen

Schnapszahlen wie der 12.12.1212, der 05.05.5055 oder eben der 22.02.2022 sind besonders beliebt zum Heiraten. Wir haben die Sache mit der Zahlenmystik und dem Eheschliessen mal anders betrachtet. Total klatschsüchtig.

Renee Zellweger & Kenny Chesney: 128 Tage

Country-Sänger Kenny Chesney führt sein Leben ein bisschen nach dem Aufräumgebot von Marie Kondo: Es ist eine Schachtel und was nicht reinpasst, passt nicht rein. Das galt auch für Renée Zellweger. Sie hatte sich 2005 um ihn bemüht, wenig später heirateten sie, aber weil sie zu sehr «out of the box» für ihn war, gings halt nicht. Sie reichte die Scheidung ein, wegen «Betrugs». Offenbar hatte eine andere besser in die Schachtel gepasst.

Pamela Anderson & Kid Rock: 122 Tage

Geht es nach Sacha Baron Cohen, dann war 2006 sein Film «Borat» an der Scheidung der Schauspielerin und des Musikers schuld: Pamela Anderson spielte sich in «Borat» selbst, Borat versuchte, sie zu entführen, und Kid Rock fand den Auftritt seiner Liebsten dermassen schaurig und den Film so peinlich, dass er Anderson gnadenlos abkanzelte und sie Cohen mitteilte: «Er will sich scheiden lassen.» Gesagt, getan.

Bradley Cooper & Jennifer Esposito: 122 Tage

Huch? Bradley Cooper soll ein Vertreter der Husch-Husch-Ehe sein? Offenbar! Noch dazu fies, arrogant, egoman und ein «Meistermanipulator», wenn es nach der Schauspielerin Jennifer Esposito geht. Die das schliesslich aus erster Hand weiss. Weil sie 2006/2007 dabei war. Nach einer Woche sei schon alles aus gewesen, schrieb sie in ihren Memoiren einer Zöliakie-Kranken.

Colin Farrell & Amelia Warner: 121 Tage

Sie ist 19, er 24, als sie sich im runden Jahr 2000 finden. Amelias Mutter ist sich sicher, dass sich Colin um ihre Tochter «kümmern» und «Verantwortung übernehmen» wird. Er ist ihre erste Liebe. 2001 heiraten sie am Strand von Tahiti: «Es war albern und süss und kein bisschen ernsthaft», sagt sie später über die Zeremonie, von der sich beide nicht so sicher sind, ob sie überhaupt legal ist. «Zu schnell, zu jung», sei alles gewesen, sagt Colin und überlegt direkt nach der Trennung, ob er nicht vielleicht Priester werden wolle. Amelia findet ihr Glück schliesslich und bis heute in den Armen von Jamie Dornan aka Christian Grey himself.

Nicolas Cage & Lisa Marie Presley: 107 Tage

Für ihn löst die Tochter von Elvis Presley eine Verlobung. Er ist ihr dritter Ehemann (der zweite hiess Michael Jackson), sie seine zweite Ehefrau (die erste war Patricia Arquette). 2002 lernen sie sich auf einer Party kennen, heiraten auf Hawaii, drei Monate später reicht er die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen ein, fertig.

Nicky Hilton & Todd Andrew Meister: 85 Tage

2004 feiern die Hotelerbin und der Hedgefonds-Manager nach wenigen Wochen Beziehung eine Quickiehochzeit in Las Vegas. Er ist 33, sie 21, sie hat gerade mit ihrer Schwester Paris und Lindsay Lohan ein Partyweekend in Las Vegas verbracht, und dass bei sowas nicht unbedingt was Gutes herauskommt, kann man sich ja denken. Sein Kosename für sie ist Cruella. Und Cruella und er trennen sich nur 85 Tage später wieder einvernehmlich. Angeblich soll er danach immer wieder versucht haben, sie zurückzuerobern.

Kim Kardashian & Kris Humphries: 72 Tage

Ja, es gab eine Kim vor Kanye. 2011 heiratet sie den riesengrossen Basketballstar Kris Humphries. Dummerweise hat er keine Vorstellung davon, wie sehr seinem Ruf als Sportler die Auftritte in der Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» schaden werden. Angeekelt wendet sich der überzeugte Christ vom TV-Tand ab und reicht die Scheidung ein.

Pamela Anderson & Rick Salomon: 60 Tage

2007 heiraten die «Baywatch»-Wächterin und der Pokerspieler zum ersten Mal. Für sehr, sehr kurze Zeit. 2014 versuchen sie es erneut, da hält die Ehe aber auch nur sechs Monate lang. Er behauptet, sie habe seinen Hund ermordet und ihn in die beiden Ehen hineingetrickst.

Drew Barrymore & Jeremy Thomas: 39 Tage

Drew Barrymore ist 19, als sie 1994 in Los Angeles den 31-jährigen Barbesitzer Jeremy Thomas kennen lernt. Sie verlieben sich ineinander und eines Nachts sagt jemand auf einer Party: «Ey, heiratet doch!» Jeremy schafft es, nach Mitternacht einen Priester aufzutreiben, sein Hund spielt Blumenmädchen. Und das wars auch eigentlich schon. Denn Drew erkennt den «Fehler» noch in der Hochzeitsnacht, fliegt am nächsten Tag zu einem Dreh und beschliesst, dass sie den geplanten Honeymoon auf Hawaii lieber allein verbringen will. Sie macht mit Jeremy am Telefon Schluss. Von Hawaii aus.

Ethel Merman and Ernest Borgnine: 32 Tage

Die Hochzeitsreise ist das Ende: Die Sängerin und der beliebte TV-Schauspieler verkrachen sich 1946 in den 32 Tagen ihrer Ehe täglich aus neuen Gründen. Er trinkt so viel, dass er keinen mehr hochkriegt, sie wirft ihm vor, schwul zu sein, worauf er sie mit seinem Gürtel schlägt. Ihr Stöhnen geht ihm auf die Nerven. Sie hasst es, dass er von mehr Menschen erkannt wird als sie. In ihrer Autobiographie besteht das Kapitel «Meine Ehe mit Ernest Borgnine» aus einer einzigen Seite. Einer leeren Seite.

Dieter Bohlen & Verona Feldbusch (heute Pooth): 31 Tage

1995 treffen sich die beiden in einer Hambuger Disco. Seine erste Frage lautet: «Hey, hast du Zeit, mich zu heiraten?» Acht Monate lang daten sie sich regelmässig und reden vergnügt die Nächte durch, doch zur Sache geht es dabei nie. Dieter Bohlen kann nicht mehr, denn er ist voll «auf Verona-Droge». 1996 gehen sie auf grosse Kennenlernreise, Paris, Acapulco, Cancun und Las Vegas, Bohlen informiert von unterwegs seine Freundin Nadja ab-del Farrag aka Naddel, dass sie aus seiner Villa ausziehen müsse. Natürlich heiraten die beiden in Las Vegas. Obwohl sie sich bis dahin fast nur streiten. Er schreibt in seiner Autobiografie über sie: «Verona ist verhaltensgestört, sie ist schizophren, so eine Art Frankenstein-Kreuzung aus Mutter Beimer, die einen an ihren Busen drückt, und Alice Schwarzer mit Eierklemme.» Als sie zurück in Hamburg sind, entdeckt sie ihn nach kurzer Zeit mit Naddel im Bett. Die Ehe ist aus.

Sinead O'Connor & Barry Herridge: 16 Tage

Es ist 2011, Sinead O'Connor hat gerade Ehemann Nummer drei hinter sich gelassen und sich Jesus aufs Décolleté tätowiert, da schreibt sie in ihren Blog, sie sei «sexuell ausgehungert» und würde sich über entsprechende Angebote freuen. Der Dubliner Psychologe und Suchttherapeut Barry Herridge, ein Hardcore-Fan, schreibt ihr eine Mail. Sie treffen sich. Wieder und wieder. Er redet jedes Mal von Heirat. Schliesslich willigt sie ein. Am 8. Dezember 2011 fahren sie in einer pinken Limousine in Las Vegas in eine Drive-Through-Kapelle und heiraten. Ihr Problem: Sinead will Drogen. Barry hasst Drogen. Sie schaffen es, ganze sieben Tage zusammen zu leben, danach ist das Problem zu gross, nach 16 Tagen trennen sie sich. Bleiben aber Freunde, gelegentlich auch solche mit Benefits.

Tracey Edmonds & Eddie Murphy: 14 Tage

2008 haben der Schauspieler und die Filmproduzentin eine stürmische Romanze, über die es unter anderem (sinngemäss) heisst: «He showered her with flowers and diamonds», was wörtlich übersetzt soviel bedeutet wie: «Er duschte sie mit Blumen und Diamanten.» Dann Hochzeitszeremonie am Strand von Bora Bora, drei Tage lang – und nach zwei Wochen ist alles aus, die Gründe bleiben leider unklar, aber sie beschliessen, die standesamtliche Trauung, die noch nötig wäre, fallen zu lassen, sind streng genommen also nur symbolisch geschieden.

Dennis Hopper & Michelle Phillips: 9 Tage

1970 lernen sich der Schauspieler Dennis Hopper und die Sängerin Michelle Phillips bei einem gemeinsamen Dreh kennen. Ihre «whirlwind romance» erreicht in einer mystisch angehauchten und von Kerzen in Papiertüten beleuchteten Hochzeitsfeier im mexikanischen Taos ihren Höhepunkt. Hopper ist damals derart auf Drogen, dass er seine Frau nach der Hochzeitsnacht zunächst nicht wiedererkennt. Und schon bald rennt sie davon und zurück zu ihren Eltern. Ihr Vater sagt: «Männer wie er ändern sich nie, lass dich scheiden!» Was sie umgehend tut. Der Grund ihrer Verstörung seien Hoppers «unnatürliche sexuelle Forderungen» gewesen, heisst es später.

Catherine Oxenberg & Robert Evans: 9 Tage

1998 ist Catherine Oxenberg, Tochter von Prinzessin Elisabeth von Jugoslawien und die Nummer 3936 in der englischen Thronfolge, 37 Jahre alt. Robert Evans ist 68 und erholt sich von einem Schlaganfall. Sie wurde in «Denver Clan» (zu sehen auf dem Hochzeitsfoto) kurzzeitig zu einem Star, er ist eine Produzentenlegende in Hollywood und war schon mit Frauen wie Grace Kelly, bevor diese nach Monaco abzottelte, liiert. Sie kümmert sich etwas um den Kranken, er macht ihr einen Heiratsantrag, zu dem er ihr einen Jaguar und Juwelen schenkt, doch kaum sind sie verheiratet, bereuen auch beide schon die impulsive Tat. Die Kurzehe wird annulliert.

Cher & Gregg Allman: 9 Tage

1975 begegnen sich die beiden zufälligerweise – während eines Dates von Cher mit einem anderen. Gregg ist niedergestreckt: «Sie roch so, wie ich mir den Geruch einer Meerjungfrau vorstelle.» Und Cher vergisst, ihr eigentliches Date überhaupt auch nur zu begrüssen, weil sie so «geblendet» ist von dem blonden Rocker. Sie gibt ihm ihre Telefonnummer, es vergehen keine 24 Stunden, bis er sie anruft. Die Dates mit ihm sind kompliziert, er befindet sich immer in irgendeinem Drogenrausch. Trotzdem wird in Las Vegas geheiratet. Nach neun Tagen reicht Cher die Scheidung ein. Bis diese allerdings endlich vollzogen ist, wird die Ehe noch ganze vier Jahre lang verschleppt, man findet und verlässt sich und unterwegs passiert auch noch ein Kind.

Carmen Electra & Dennis Rodman: 9 Tage

1998 verlor die Schauspielerin Carmen Electra kurz hintereinander ihre Mutter an einen Gehirntumor und ihre Schwester an einen Herzinfarkt. Ihre Beziehung und kurze Ehe mit Basketballer Dennis Rodman beschreibt sie später als Fluchtversuch aus der Trauer. Die beiden hatten ganz einfach Spass zusammen. Und heirateten natürlich in Las Vegas. Rodman verlangte nach neun Tagen die Annullierung der Ehe, er sei nicht richtig bei Verstand gewesen, sagte er.

Nicolas Cage & Erika Koike: 4 Tage

Der schon wieder! 2019 geben sich Nicolas Cage und die Visagistin Erika Koike im Vollsuff das Ja-Wort. In Las Vegas, wo sonst. Vier Tage später gibt er eben jenem mit Hingabe konsumierten Alkohol die Schuld an der Ehe und reicht die Scheidung ein. Vielleicht hat er in der Zwischenzeit auch erfahren, wieso Koike Jahre zuvor verhaftet worden ist. Wegen häuslicher Gewalt gegen ihren damaligen Mann nämlich.

Britney Spears & Jason Alexander: 55 Stunden

Auch das geschah in Vegas ... Und es sei richtige Liebe gewesen! Sagt jedenfalls Jason Alexander, der Britney Spears schon seit Kindheitstagen kannte. Nach fünf Tagen Party und Sex in Vegas soll sie 2004 zu ihm gesagt haben: «Heirate mich! Nur so können uns meine Eltern nicht mehr trennen!» Sie hätten sich an ihren Bodyguards vorbeigeschlichen und seien in einer Limousine zu einer Hochzeitskapelle gedüst. Doch dann stürmte Britneys damals schon dominante Familie das Hochzeitsgemach und zwang die beiden, Papiere zu unterzeichnen, mit denen die taufrische Ehe wieder gelöst wurde.

Zsa Zsa Gabor & Felipe de Alba: 1 Tag

Der mexikanische Rechtsanwalt und Schauspieler und die It-Lady wären so ein schönes Paar gewesen. Leider war die vorhergehende Ehe der seriellen Eheschliesserin Zsa Zsa noch gar nicht rechtsgültig geschieden, als sie 1983 Felipe heiratete. Weshalb ihre Ehe von den Behörden bereits nach einem Tag, als die beiden gerade auf einer Yacht rumturtelten, für ungültig erklärt wurde. Für ihn blieb es der einzige Versuch in dieser Hinsicht.

Rudolph Valentino & Jean Acker: 6 Stunden

Jean Acker ist eine lesbische Schauspielerin mit bisexuellen Phasen. So lässt sich ihr Liebesleben wohl am einfachsten zusammenfassen. Und 1919, in ihrer Hochzeitsnacht mit dem damals grössten Frauen- und Männertraum von Hollywood, zieht die Zuneigung zu den Herren der Schöpfung den Kürzeren: Nach sechs Stunden hat sie genug und sperrt Rudolph Valentino aus dem Hotelzimmer aus. Die Ehe wird nie «vollzogen». Aber weil er die Scheidung verschleppt und unterdessen eine andere heiratet, wird er wegen Bigamie angeklagt. Merke: Man soll seine Steuererklärung Scheidungspapiere immer pünktlich ausfüllen!

Ein Paar in Kuwait: 3 Minuten

Und damit sind wir im Jetzt. 2022. Denn da wird jeder bisherige Eherekord unterboten. In Kuwait-Stadt (im Bild) verspottet ein Mann seine Gattin, weil sie auf dem Weg aus dem Standesamt stolpert. Worauf sie wieder reingeht und die Scheidung einreicht. Das wars.