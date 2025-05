Die Schweiz bekommt eine neue Münze – und sie sieht aus wie ein Euro

Am 22. Mai 2025 lanciert die Eidgenössische Münzstätte Swissmint die neue Bimetall-Gedenkmünze «150 Jahre Bundesgericht».

Und so sieht sie aus 👇

Bild: swissmint

Was auf den ersten Blick eher wie eine Euro-Münze aussieht, ist stattdessen, wie der Name schon sagt, eine Hommage an das Schweizerische Bundesgericht, das 2025 sein 150-jähriges Bestehen feiert:

«Die Bimetallmünze mit Justitia, dem starken Symbol der Gerechtigkeit, erinnert an dieses Jubiläum. Sie zeigt eine Darstellung von Justitia, die ein Schwert trägt, das die Autorität und die Kraft des Rechts symbolisiert. Sie wird von den Jubiläumsjahren «1875–2025» begleitet. Die Angabe «150 Jahre» ist in den vier Landessprachen aufgeführt und spiegelt die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Schweiz wider.» Swissmint

Angaben der Münze Nennwert: 10 Schweizer Franken

Legierung: Alu-Bronze und Kupfer-Nickel

Durchmesser: 33 mm

Gewicht: 15 g

Auflage:

Unzirkuliert: 6000 Stück, Polierte Platte: 2000 Stück

Preis

Unzirkuliert: CHF 15.–, Polierte Platte: CHF 55.–



In der Schweiz werden regelmässige neue Gedenkmünzen in Umlauf gebracht. Die neue «150 Jahre Bundesgericht»-Münze kann am 22. Mai ab 8 Uhr im Swissmint-Webshop gekauft werden. (ome)