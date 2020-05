Leben

32 Designer, die einfach alles richtig gemacht haben



32 Designer, die ihren Job sehr ernst nehmen

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. So oder so – wir sind der Meinung, dass diese Designer, Architekten, oder was auch immer, genau den richtigen Job haben. Aber seht selbst:

Geniale WC-Bürste

Eine mit viel Liebe gestaltete Popcorn-Packung

Wer erkennt alle Filme? bild: reddit

Besteck für Hobbygärtner

Mehr Spielzeug als Brillenetui

Die Kinder freut's

Den Chef freut's nicht

Schlaf-Zelt für den Arbeitsplatz. bild: privacypop

Das Hard Rock Hotel in Miami (FL)

Bild: keystone

Kopfhöhrer geschickt verpackt

Wow, einfach nur wow ...

Optimal in Szene gesetzt

Die Sonne designt mit

Aufmerksamkeit garantiert!

Wer erinnert sich noch daran?

Wenn Senfgläser zu wenig hip sind: Milchshake aus der Glühbirne

Auf jeden Fall speziell

Da muss man ja zwei kaufen

Für alle Van-Gogh-Fans

Wer erkennt hier den Design-Win?

Hier die Auflösung:

Irgendwie spooky, aber irgendwie auch schön

Gassigeh'n leicht gemacht

Die Mutter aller Tische

Simpel, aber effektiv

Den Barcode geschickt in Szene gesetzt

Optisch top, zum Putzen Flop

So lässt's sich leben!

Namen und Logo genial vereint

Für die, die es lieber geordnet haben

Eyecatcher!

Haarige Angelegenheit

Wenn der eigene Vater Designer ist

Der Boden in einem US-Post-Museum

Kreativ in die Umgebung eingefügt

(smi)

