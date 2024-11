Video: watson/Left Shark

Hai, Avril Lavigne und Pumuckl: watson feiert Halloween mit Verkleidungstag

Jaja, wir wissen es, der 31. Oktober war gestern. Aber feiern kann man halt am besten am Freitag. Darum steigt bei watson erst heute die Halloween-Party. Und was darf dabei nicht fehlen? Genau, gute Kostüme! Das gab es dafür mehr als genug. Von Pumuckel, einem Haifisch bis zum Joker war alles dabei. Und ja, Meetings mit einer Spinne und einer Biene, sind wirklich sehr lustig. Darum jetzt Film ab, für den grossen watson-Verkleidungstag. PS: Gruselig war kein Muss, nur kreativ!

Video: watson/Left Shark

