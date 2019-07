Flirtgesichter und ein Captain: Das war der Donnerstag am Openair Lumnezia

Sex on the Beach ist nicht nur ein Drink. Costa Cordalis und der deutsche Griechenhype

Bevor Griechenland in die Wirtschaftskrise schlitterte, war es in Deutschland der grosse Hit. Nicht zuletzt dank Hits. Von Griechinnen und Griechen und einem, der über griechischen Wein sang.

Sie trinken Ouzo zu den Klängen der Bouzouki. Tanzen Sirtaki nach dem Tzatziki. Rotwein grundiert die Szenerie. Gelegentlich kommt ein Girl und nimmt einen Boy bei der Hand oder umgekehrt, sie gehn zum Strand, durch den Sand, sie sind sich unbekannt, aber nicht mehr für lange, denn hier in Griechenland ist Sex on the Beach nicht nur ein Getränk.

Doch dann kommt ein Schiff (nie ein Flugzeug!) und entreisst den Mann der Frau (nie umgekehrt!), nimmt ihn mit auf die Reise, während sie mit weissen …