Queen veröffentlicht im September Song von Freddie Mercury

Die Rockband Queen will einen bislang unbekannten Song aus ihrer Zeit mit dem 1991 gestorbenen Sänger Freddie Mercury veröffentlichen. Das Lied mit dem Titel «Face It Alone» werde im September herauskommen, kündigten Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor am Montag in einem BBC-Interview an.

«Borat»-Star Maria Bakalova spielt in «Guardians of the Galaxy 3» mit

Zurück in der Schweiz – Afghane berichtet von seiner Reise in Afghanistan

Der Afghane Sohail Khan ist vor sechs Jahren in die Schweiz geflüchtet. Vor Kurzem ist er erstmals wieder zurückgekehrt, um sich ein Bild der Situation vor Ort zu machen.

Sechs Jahre ist es her, seit Sohail Khan das letzte Mal in Afghanistan war. Der geflüchtete Afghane lebt in der Schweiz und arbeitet in Luzern als Küchenhilfe und Pizzaiolo. Dazu engagiert er sich im Verein «Education for Integration». Mit dem Projekt «Sewing for Future» will der Verein afghanischen Frauen helfen, selbstständig zu werden.