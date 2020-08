Leben

Dieter Bohlen schmeisst Pietro aus «DSDS»-Jury – übernimmt Loredana?



Dieter Bohlen schmeisst Pietro aus «DSDS»-Jury – übernimmt Loredana?

Janna Eiserbeck / watson.de

Bild: EPA/DPA

«Deutschland sucht den Superstar» ohne Dieter Bohlen? Undenkbar. Das weiss auch RTL. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass der Pop-Titan auch in der 18. Staffel weiter in der Jury sitzt. Ansonsten wird in der neuen Staffel aber alles anders. Denn von sämtlichen anderen Juroren verabschiedet sich der Sender. Dass es für Xavier Naidoo kein Comeback geben wird, war bereits klar. Auch mit Ersatz-Juror Florian Silbereisen wird es kein Wiedersehen geben. Und Oana Nechiti ist ebenfalls nicht mehr dabei – genau wie Pietro Lombardi! Der hat auf Instagram nun bekannt gegeben, dass er sich von «DSDS» verabschiedet.

Ganz freiwillig scheint sein Abschied allerdings nicht zu sein. Denn aus seinem Video-Statement geht hervor, dass er sich durchaus eine weitere Staffel gewünscht hätte. Denn für ihn sei es kein Job gewesen, er «lebe 'DSDS'». Er habe «natürlich ein kleines trauriges Auge», aber für ihn sei es dennoch kein Abschiednehmen. Er hoffe nämlich auf ein Wiedersehen in der 19. Staffel.

Pietro Lombardi spricht über «DSDS»-Aus

Doch auch wenn Pietro gerne weiterhin Teil der Jury geblieben wäre, verliert er kein böses Wort über RTL oder Dieter Bohlen – im Gegenteil. Er bedankt sich bei allen Beteiligten für die gute Zeit und wünschte der neuen Jury schon jetzt viel Spass.

Doch wer ist in der neuen Jury dabei? Darüber schweigt RTL bislang. Doch die «Bild» will bereits eine Jurorin kennen: Maite Kelly. Die Sängerin soll Dieter Bohlen bei der Suche nach dem neuen Superstar unterstützen. Sie ist dann wohl für die Schlagerexpertise zuständig.

Die restlichen Jurystühle sind allerdings noch leer. Allerdings wird bereits über eine echte Überraschung gemunkelt. Laut der Zeitung soll RTL an einer Verpflichtung von Michael Wendler arbeiten. Der wurde schon als heisser Anwärter auf den Juryposten gehandelt, als der Sender in der vergangenen Staffel Xavier Naidoo nach seinem Rassismus-Skandal aus dem Team warf.

Bild: EPA/EPA

Den weiteren freien Juryplatz soll dann ein Rap-Star bekommen. Angeblich zunächst im Gespräch: die Schweizer Rapperin Loredana. Doch da sie zuletzt vor allem mit Betrugsvorwürfen in den Schlagzeilen war, könnte die Verpflichtung möglicherweise schwierig werden, wie die «Bild» weiter berichtet. Auch Bushido soll ein möglicher Kandidat sein – an dem Dieter Bohlen seine wahre Freude haben dürfte...

(jei)

