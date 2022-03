People-News

Brad Pitt in Thriller «Bullet Train» – actionreicher Trailer

Oscar-Preisträger Brad Pitt (58, «Once Upon a Time in Hollywood») zeigt sich von seiner schlagkräftigen Seite. In dem am Mittwoch veröffentlichten ersten Trailer für den Action-Thriller «Bullet Train» wirbelt der Hollywoodstar mit Fäusten, Pistolen und Messern um sich. Pitt spielt einen Auftragskiller, der es satt hat, dass bei jedem seiner Einsätze Leute sterben. Seine Chefin (Sandra Bullock) verspricht ihm einen «leichten» Job. An Bord eines Schnellzugs in Japan soll er eine Aktentasche sicherstellen. Doch vier weitere Killer sind hinter dem mysteriösen Koffer her.

Bild: AP

Der actionreiche Videoclip wurde am Mittwoch in kurzer Zeit über eine Million Mal angeklickt. Neben Pitt und Bullock spielen die deutsch-amerikanische Schauspielerin Zazie Beetz, die US-Amerikanerin Joey King und der Brite Aaron Taylor-Johnson mit. David Leitch («Atomic Blonde», «Deadpool 2») führt für das Sony Studio Regie. Vorlage ist der japanische Bestseller «Maria Beetle» von Autor Kotaro Isaka. «Bullet Train» soll Mitte Juli in die Kinos kommen. (saw/sda/dpa)