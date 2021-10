People-News

Nach sechs Jahren Pause: Adele ist zurück und sieht ein klein bisschen verändert aus

Seit Monaten macht die britische Sängerin heimlich Werbung für ein neues Album. Nun kündet die «Queen of Pop» ihr Comeback an. Wann ihre Single erscheint und was die Zahl 30 damit zu tun hat.

Lange war es still um die britische Sängerin, nun meldet sich Adele zurück. Ihr Comeback kündet die 33-Jährige mit einem Schwarz-Weiss-Video auf Instagram an. Ihre neue Single «Easy On Me» soll demnach am 15. Oktober erscheinen.

Falls du bereits vergessen hast, wie die Sängerin aussieht. Hier eine Photoshop-Monatage ein aktuelles Bild:

Okay, jetzt bist du wohl noch mehr verwirrt. Deshalb hier ein Bild von früher:

Aber zurück zur Musik.

Die magische Zahl «30»

Lange ist spekuliert worden, was es mit der Zahl 30 auf sich hat, die an markante Bauwerke wie das Brandenburger Tor in Berlin, den Eiffelturm in Paris und das Kolosseum in Rom projiziert wurde. Die Adele-Fans vermuteten, dass dies ein Hinweis auf ein neues Album der Sängerin sein könnte. Denn: Bisher trugen alle Alben der britischen Sängerin eine Zahl als Titel.

Nun schafft das neue Titelbild der fünfzehnfachen Grammy-Gewinnerin Klarheit. Ihr Bild zeigt die Zahl 30 im selben Design, wie jene, die in den grossen Städten zu sehen war und bei einigen für grosse Fragezeichen sorgte.

Adeles erstes Album «19» erschien 2008, gefolgt von «21» im Jahr 2011 und zuletzt «25» im Jahr 2015. (cst)