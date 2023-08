People-News

Rupert Murdoch (92) ist frisch verliebt – seine Neue bringt einiges mit!

Der höllisch umstrittene Medienmogul Rupert Murdoch (auf dem der böse Patriarch Logan Roy aus «Succession» beruht), hat sich im April von der Frau, der er im März noch einen Heiratsantrag gemacht hatte, getrennt. Jetzt hat er eine Neue. Und was für eine! Die beiden turteln gerade auf Superyachten vor Griechenland und Italien.

Sollte sie Gattin Nummer 5 werden, so eröffnet sie dem multiplen Milliardär ganz neue Familienperspektiven und vielleicht auch mögliche Geschäftsbeziehungen. Denn die Russin Elena Schukova (66), die seit über drei Jahrzehnten in den USA lebt, ist nicht nur eine pensionierte Professorin für Molekularbiologie, nein, sie ist auch eine geschiedene Oligarchengattin. Ihr Mann ist der in England lebende Investor und gelegentliche Waffenschmuggler Alexander Schukov.

Elenas und Alexanders Tochter heisst Dascha Schukova (42), ist international tätige Kunstsammlerin und Mäzenin und hat ausserhalb von Moskau ein riesiges Zentrum für Gegenwartskunst gebaut – unter anderem mit dem Geld ihres Ex-Mannes, der wiederum kein anderer ist als der ebenfalls in England lebende, ebenfalls russische Oligarch Roman Abramovich.

Aus einer Zeit, als Dascha und Roman noch Yachten teilten. Bild: www.imago-images.de

Dascha und Roman waren immerhin zehn Jahre miteinander verheiratet, 2019 hat sie Stavros Niarchos geehelicht, der vor ihr mit Paris Hilton, Lindsay Lohan, Prinzessin Madeleine von Schweden und ein paar weiteren prominenten jungen Frauen zusammen war. Stavros stammt aus einer grossen griechischen Reederei-Dynastie und sein Vater und Grossvater haben unter anderem in die Engadiner Luxustourismus-Infrastruktur investiert. 2020 heirateten Dascha und Stavros in Paris und St. Moritz.

Stavros' Mutter ist wiederum eine Angehörige der britischen Brauer-und-Banker-Dynastie Guiness. Rupert Murdoch war unter anderen mit Wendi Deng und Jerry Hall verheiratet. Die Unternehmerin Deng war ihrerseits mit Dascha und Elena Schukova befreundet und machte ihren Rupert mit ihnen bekannt (bevor sie ihn möglicherweise mit Tony Blair betrog). Astrein. Noch Fragen?

(sme)