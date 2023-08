People-News

Billie Eilish erschreckt ähhhm ... überrascht Fans mit lasziver Pose

Imke Gerriets / watson.de

Billie Eilish zählt derzeit zu den erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Auf Instagram allein folgen ihr über 109 Millionen Menschen. Mit ihren gerade einmal 21 Jahren feiert sie riesige Erfolge. Sogar einen Golden Globe sowie den Oscar für den «Bond»-Song «No Time to Die» gewann sie gemeinsam mit ihrem Bruder. Neben ihrer Musik sorgt sie auch immer wieder mit ihrem Äusseren für Aufsehen.

2021 überraschte die Sängerin mit einem Umstyling auf dem Cover der «Vogue». Dort zeigte sie sich plötzlich mit blonden Haaren. Zudem präsentierte sie sich sehr freizügig und legte ihre weiten Klamotten ab, die sonst zu ihrem Markenzeichen zählen. Für ihren neuesten Instagram-Beitrag gab es wieder zahlreiche Reaktionen.

Billie Eilish sorgt mit neuen Bildern für Begeisterung

Auf den neuen Aufnahmen rekelt sich Billie Eilish lasziv auf dem Boden. Die Künstlerin trägt eine Netzstrumpfhose, gepaart mit einem schwarzen Top und einer Sturmmaske. Über 5 Millionen Menschen markierten den Beitrag bisher mit einem Herzen. Ihre Fans zeigten sich begeistert von den Schnappschüssen. Billie verriet im Zuge dessen allerdings nicht, ob die Aufnahmen mit einem weiteren Fotoshooting oder womöglich mit einem Videoclip zusammenhängen.

Sie markierte allerdings auf den Bildern Tyler Kohlhoff, einen Fotografen und Videoproduzenten. Mit Blick auf die lasziven Posen meinte ein User: «Oh mein Gott, du bist so, so heiss.» Ein anderer fragte: «Was zur Hölle passiert hier gerade?» Darüber hinaus meinte jemand: «Wie soll man mit solchen Bildern atmen können?» Und weiter: «Deine Schönheit ist atemberaubend.» Dass sich Billie Eilish freizügig zeigt, ist nicht zuletzt auch immer wieder bei ihr selbst ein Thema.

In der Vergangenheit hatte sie bereits mit Bodyshaming zu kämpfen. In einem kürzlich erschienenen Interview mit der «Vogue» sagte sie dazu: «Ich muss nicht ständig beweisen, dass ich ein Tomboy bin. Das bin ich zwar, aber ich bin auch irgendwie ein Mädchen. Ich bin auch feminin, ich bin auch sexy, ich bin auch süss, und ich bin auch nichts von alledem, ich bin einfach ich.» Sie dürfe nun mal sein, was immer sie sein wolle, betonte sie.