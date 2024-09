Katy Perry sprach in einem Podcast ausführlich darüber, wie es in ihrem Haushalt mit Orlando Bloom zu und her geht. Bild: keystone

«Spül das Geschirr und du bekommst einen Blowjob» – Katy Perry verrät intime Details

Die Sängerin hat einen sehr privaten Einblick in ihre Beziehung mit dem Schauspieler gegeben. Dabei verrät Katy Perry auch, wie sie Orlando Bloom belohnt.

Jennifer Doemkes / t-online

In den vergangenen Monaten machte Katy Perry nicht nur mit neuer Musik auf sich aufmerksam. Die Sängerin sorgte vor allem mit ihrer Freizügigkeit für Aufsehen. Die Pariser Fashion Week besuchte sie im Juni fast komplett nackt, auf dem Cover ihres in Kürze erscheinenden Albums «143» trägt die 39-Jährige ebenfalls nicht viel am Körper.

Nun hat Katy Perry sich auch in Sachen Sexleben sehr offenherzig gezeigt. Im berühmten Podcast «Call Her Daddy» mit Moderatorin Alex Cooper enthüllte sie intime Details aus ihrer Beziehung mit Hollywoodstar Orlando Bloom. Demnach würde sie es besonders anturnen, wenn «ein Mann die Küche aufräumt, das Geschirr spült und alle Schranktüren geschlossen hat», so Katy Perry. Zur Belohnung würde sie ihren Partner dann oral befriedigen.

Das sei ihre Art von «Liebessprache», erklärte die Musikerin. Sie benötige als Liebesbeweis «keinen roten Ferrari! Ich kann mir selbst einen roten Ferrari kaufen. Spül einfach das verdammte Geschirr und du bekommst einen Blowjob – so einfach ist das», stellte Katy Perry klar.

Orlando Bloom und Katy Perry sind seit 2016 ein Paar. Bild: keystone

«Ich fühle mich nicht mehr zu Narzissten hingezogen»

Seit 2016 ist die Sängerin mit dem Schauspieler Orlando Bloom zusammen. Nach einer kurzen Beziehungspause gaben sie 2019 ihre Verlobung bekannt, Tochter Daisy Dove kam ein Jahr später zur Welt. Für Katy Perry ist es das erste Kind. Orlando Bloom hat bereits den 13-jährigen Sohn Flynn aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr, mit der er von 2010 bis 2013 verheiratet war.

Die Musikerin hat ebenfalls eine Scheidung hinter sich. Katy Perry war von 2010 bis 2012 mit dem Komiker und Schauspieler Russell Brand verheiratet. «Ich fühle mich nicht mehr zu Narzissten hingezogen», sagte sie auf diese Beziehung angesprochen im Podcast.

