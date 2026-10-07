Imaginäres Kochen: Auf so eine Innovation muss man erst einmal kommen! Bild: Netflix

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Revolutionär und imaginär: Meghans Kochmethode versetzt uns in Staunen

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Von Meghan, der Duchess of Sussex, ist vieles bekannt. Etwa ihr Motto: «Hinter jeder starken Frau steckt sie selbst.» Die Frau hinter der Duchess, also sie selbst, lässt unermüdlich neue Netflix-Versuche oder Lifestyle-Produkte der Marke As ever auf die Welt los, das nimmt auch kein Ende, seit sie mit Harry und den Kindern wieder nach England gezogen ist, wo sie alle vom König und der Königin überhaupt nicht mit offenen Armen empfangen wurden. Beide Seiten machen sich das Leben wirklich nicht leicht.

Dafür hat Meghan nun einen Adventskalender lanciert, darin sind 24 Schöggeli für umgerechnet 124 Franken, das sind über 5 Franken pro Schöggeli. Der Adventskalender zeigt nicht etwa eine Krippe oder einen von herzigen Engeln bevölkerten Weihnachtsmarkt, nein, er zeigt eine herrlich von KI mit Lichterketten dekorierte, angeblich gemalte Ansicht der Villa in Montecito, wo die Sussexes die letzten Jahre verbracht haben.

Meghan präsentiert ... Bild: instagram / @aseverofficial

... ihren Adventskalender. Bild: instagram / @aseverofficial

Doch den Vogel abgeschossen hat sie aktuell jedoch weder mit dem Adventskalender noch mit ihrer prominenten Telefonnummer, die sie in der ersten britischen Schule ihrer Kinder unverschlüsselt in einen Elternchat eingegeben hat, worauf fiese Eltern diese sofort geleakt haben.

Zu einer Sensation geworden ist vielmehr ein Foto, das sie nun auf dem Instagram-Kanal von As ever postete. Es zeigt nämlich Meghan beim so nun wirklich noch nie gesehenen, absolut revolutionären Kochen.

Wer hätte nicht gerne diesen Herd? Bild: instagram / @meghan

Was fällt auf? Na? Natürlich der beneidenswert riesige Dampfabzug, der Luxusherd mit acht Kochfeldern und zwei Öfen, die gewiss sauteure, handgedengelte Kupferpfanne ... Und sonst?

Ein wirklich betörender Herd.

Nichts. Genau: nichts. Der Herd ist nämlich nicht an, kein Gasflämmchen leckt am Pfannenboden, kein Dampf steigt auf.

Meghan hat also das Nichtkochen mit Nichts erfunden. Auch bekannt als imaginäres Kochen. Auf so eine Innovation muss man erst einmal kommen!

Wir warten gespannt auf die Fortsetzung.

(sme)