MGK soll Megan Fox betrogen haben – jetzt rechnet sie mit ihm ab

MGK soll Megan Fox betrogen haben – jetzt rächt sie sich

Knapp ein Jahr nachdem Machine Gun Kelly vor ihr auf die Knie gegangen war, soll er Megan Fox betrogen haben. Auf Instagram rechnet die 36-Jährige jetzt mit dem Musiker ab.

Im Mai 2022 hielt Machine Gun Kelly um die Hand von Megan Fox an. Seither sorgte das Paar immer wieder für Schlagzeilen, da die beiden gerne öffentlich ihre Blutrituale thematisierten. Nun könnte aber zwischen den beiden alles aus sein. So soll MGK seine Verlobte betrogen haben. Zumindest deutet auf Megans Instagram alles daraufhin.

Die 36-Jährige hat alle Fotos von sich und Machine Gun Kelly gelöscht. Auch nach dem Verlobungsvideo der beiden sucht man vergeblich. Zudem hat sie eine Bildreihe mit kryptischer Unterschrift gepostet, in der alles darauf hindeutet, dass ihr Partner ihr untreu war.

Böse Zeile, verbrannte Briefe und Verbündung mit dem Feind

In dem Post ist ein Feuer zu sehen, in dem ein ungeöffneter Brief verbrennt. Dazu schrieb Fox: «You can taste the dishonesty // it's all over your breath», was zu Deutsch so viel bedeutet wie: «Du schmeckst die Unehrlichkeit, sie ist in deinem Atem.» Die Zeilen stammen aus dem Beyoncé Song «Pray You Catch Me», in dem die Sängerin Untreue thematisiert.

Megan Fox's Instagram-Post nach der mutmasslichen Trennung von MGK.

Für die, die noch immer an einer Trennung zweifelten, setze Megan Fox noch einen drauf. So entfolgte die «Transformers»-Darstellerin allen Accounts auf Instagram ausser Harry Styles, Timothée Chalamet und Eminem. Letzterer wahrscheinlich mit klaren Hintergedanken.

Eminem und MGK bekriegen sich nämlich schon seit Jahren. Der Grund dafür war ein Tweet in dem Machine Gun Kelly Eminems 16-Jährige Tochter als «Heiss, as f*k» bezeichnete. Daraufhin veröffentlichte Eminem einen Diss-Track in seinem Album «Kamikaze» und widmete seinen Song «Killshot» dem 32-Jährigen. Der Song hatte damals grosse Auswirkungen auf MGK's Karriere und sorgte dafür, dass viele Fans von ihm abwanten. Dass Megan Fox dem Rapper weiterhin folgt, könnte also als einen Seitenhieb an MGK verstanden werden.

Weder Megan Fox noch Machine Gun Kelly haben sich bisher zu den Trennungs-Gerüchten geäussert. Seit ihrem Posting hat Megan ihren Instagram-Account deaktiviert. MGK war zudem solo an der «Sports Illustrated» Super Bowl Party unterwegs.