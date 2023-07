People-News

Popstar Cardi B wird von Fan beworfen – dann zimmert sie ihm ihr Mikrofon entgegen 😤

Skurrile Szene bei einem Auftritt von Cardi B: Der amerikanische Popstar wurde von einem Zuschauer mit einem Getränk beworfen. Die Sängerin setzte sich prompt zur Wehr.

Sie zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt und dennoch kann sie es offensichtlich nicht jedem recht machen. So wurde Cardi B Opfer eines unschönen Trends bei Konzerten: Zahlreiche bekannte Musiker wie etwa Harry Styles oder Rapper Drake sind in den vergangenen Wochen und Monaten während ihrer Auftritte aus dem Publikum heraus attackiert worden.

Rapperin Cardi B bei einem Auftritt in Miami. Bild: keystone

Am Samstag musste nun auch Sängerin Cardi B diese Erfahrung bei einer Las-Vegas-Show machen. Doch sie konnte den Angreifer lokalisieren und konterte den übergriffigen Konzertbesucher.

Cardi B wurde von Fan beworfen

In sozialen Netzwerken geteilte Clips des Vorfalls zeigen, wie eine unbekannte Person aus dem Publikum ein Getränk in Richtung der gerade performenden Musikerin ausschüttete. Die 30-Jährige wirkte für einen kurzen Moment überrascht und geschockt, schmiss dann jedoch mit voller Wucht ihr Mikrofon in Richtung der Person im Publikum. Security-Personal griff im Anschluss ein und entfernte den mutmasslichen Störenfried.

Cardi B bewirft Fan mit Mikrofon Video: watson/twitter/lolafrikaa

Die «I Like It»-Interpretin hat sich zu der Attacke bisher noch nicht geäussert. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie zuletzt mit ihren fast 170 Millionen Abonnenten jedoch einige kurze Clips, die sie beim Tanzen und Selfies aufnehmen zeigten.

Immer wieder haben in jüngster Zeit Angriffe auf Musiker, die gerade auf der Bühne stehen, für negative Schlagzeilen gesorgt. So wurde etwa Harry Styles erst Anfang des Monats während seiner Show in Wien von einem Gegenstand im Gesicht getroffen. Rapper Drake erwischte ein Smartphone an seiner Hand. Popsängerin Bebe Rexha wurde von einem geworfenen Handy ebenfalls im Gesicht getroffen. Die Wunde musste sogar genäht werden.

(t-online, spot on news, Seb)