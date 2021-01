Leben

Brite ändert seinen Namen zu Céline Dion



Brite ändert im Suff seinen Namen zu Céline Dion

Neues Jahr, neuer Name? Ein 30-jähriger Brite und grosser Céline Dion Fan entschied sich an Weihnachten dazu, ihren Namen zu übernehmen.

Thomas Dodd – oder besser gesagt Céline – hatte die blendende Idee, während er sich an Weihnachten ein Céline Dion Konzert am Fernseher anschaute. Geschaut hat er dazu auch in die Flasche.



Er bewarb sich online für die Namensänderung, bezahlte die Gebühren von 89 Pfund (umgerechnet etwa 106 CHF) und vergass nach eigenen Angaben, dass das je geschehen war – bis ein paar Tage später alle entsprechenden Dokumente durch seine Haustüre flatterten.

In einem Interview mit der New York Post erklärte er:

«Ich war mir nicht bewusst, dass ich es getan hatte, bis ich den Umschlag in meiner Post fand. Ich musste mich zuerst hinsetzen, weil ich es nicht glauben konnte – dann habe ich bei meiner Bank nachgeschaut, was das alles bestätigt hat.»

Alles was noch fehlte, war die Unterschrift auf dem Dokument, welches den Namenswechsel amtlich machen würde. Dion-ehemals-Dodd zögerte nicht lange: «Nachdem ich es begriffen habe, habe ich sofort unterschrieben, da ich sie verdammt noch mal liebe!»

Wie er gegenüber der New York Post sagte, wird er den Namen vorerst behalten. Es hänge allerdings davon ab, wie sehr der Name sein Leben erschweren würde.

Na dann: Guets Neus, Herr Dion!

